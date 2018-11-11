丁國琳姊「替兄挨打」更姊代母職照顧她女兒

2018年11月11日 13:15 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

中天綜合台《麻辣天后傳》明（12）日晚間11點播出「都什麼時代了還重男輕女？」邀請藝人丁國琳、KIMIKO、詹子晴、逸祥上節目討論重男輕女觀念。美魔女丁國琳琳有4個姊姊、2個哥哥，回憶小時候，她說有次大哥不小心弄壞別人的撿骨甕，媽媽帶著大哥大姊去認錯，卻在別人面前打大姊，讓大姊無法理解，媽媽卻說：「我在外面打我的長子，之後他在外面怎麼做人？」可見重男輕女觀念嚴重。

丁國琳說媽媽從小重男輕女，對兩個哥哥都特別照顧。（圖／中天提供）

不只如此，媽媽主動贊助哥哥買房，她買房時媽媽雖然也有贊助，但要求之後要還錢，她笑說媽媽已經90多歲，以前的觀念確實較傳統，不會跟媽媽計較。雖然媽媽有重男輕女觀念，但一票兄姊對丁國琳疼愛有加，讓丁國琳相當感激，她表示別人只有一個爸爸和一個媽媽，但因為與兄姊年紀差距很大，像是有很多爸爸、媽媽在愛她。

她哽咽道：「我沒有結婚就生小孩，謝謝我的家人，無怨無悔地在背後支持我，謝謝我的姊姊、姊夫，把我女兒教得那麼好。」

丁國琳的姊姊的親筆信逼哭丁國琳。（圖／中天提供）

丁國琳大姊、四姊的親筆信，內容讓丁國琳崩潰大哭，四姊信中寫道，丁國琳從小就愛哭，開玩笑說丁國琳的演技哭功，應是從小與姊姊扮家家酒、吵鬧的過程中奠定的基礎，四姊也心疼妹妹永遠睡不好，甚至拖著腳傷跑活動，希望妹妹保重自己健康。大姊更直呼丁國琳從小是大家捧在手掌心的小公主、小寶貝，笑說牽著丁國琳上學時，一度還被同學誤以為是女兒，沒想到卻為了感情成為單親媽媽，不忍心妹妹丁國琳遭受委屈，還要沒日沒夜奔波操勞養家。

利菁與丁國琳相擁而泣。（圖／中天提供）

當時大姊適逢退休，毅然決然扛起照顧小饅頭（丁國琳女兒）的重擔，希望妹妹無後顧之憂。溫暖細膩的筆觸，讓念信的利菁感動落淚，直呼：「誰來幫我擦眼淚，我眼前一片模糊！」利菁與丁國琳最後更相擁而泣，現場來賓也頻頻拭淚，場面相當感人。更多精彩內容，請鎖定週一至五晚間11點中天綜合台36頻道《麻辣天后傳》。

(中時電子報)