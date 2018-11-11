台中》打政績牌！林佳龍：樓仔厝蓋一半 土水師傅不能換

2018年11月11日 13:35 中時 盧金足

台中市長林佳龍11日在與市議員候選人謝志忠的聯合競選總部成立大會，大進場時支持者爭相握手。（盧金足攝）

台中市長林佳龍11日到豐原區參加與市議員候選人謝志忠聯合競選總部成立大會，全場支持者揮舞加油棒，高喊「凍蒜！」花博三大園區之一設在豐原，花博效應熱度加溫，林佳龍主打政績牌，強調豐原發展還有產業、交通等建設，呼籲選民「樓仔厝起一半，土水師傅不能換」，把票投出來，讓「台中隊」繼續打造豐原榮景。

林佳龍這屆市長選舉在豐原區拿下60％以上的選票，下屆選舉加上花博、軟埤溪整治及葫蘆墩掀蓋等建設，鐵路高架化，打通中科南向聯外道路跨越大甲溪橋、串聯國道1號、國道4號，林佳龍訴求民眾有感的政績牌固椿。

拚市議員連任的謝志忠，也是林佳龍競選總部發言人之一，林佳龍表示，支持林佳龍、謝志忠就是力挺「台中隊」，兩人高舉象徵「大發！」的發粿，為選戰搏得好采頭。

豐原是花博展之一，又是唯一免費入園，營造超人氣，林佳龍說，原本台中花博僅在后里規畫一個完整展區，因發現台灣珍貴保育動物石虎後，為優先保護動物棲息地，決定縮減部分后里園區面積，並另覓外埔、豐原兩園區補足空間。

此舉，化衝突為雙贏，也建立與既有生態共生的美好家園，帶動豐原的發展，建設留在地方，昨天花博一天入園人數突破10萬多人，其中三分之一遊客在豐原，人潮帶來錢潮。

林佳龍表示，後花博時期會留下農業、經濟、與產業等發展，豐原是山城的出入口，花博帶動豐原的發展，交通也讓豐原副都心實現，再加上社會住宅及糕餅產業，豐原作為副都心不是口號，會確實成為交通、產業、觀光副都心的樞紐。

花博豐原葫蘆墩園區所打造「囍香逢館」，讓市民聽見花開的聲音，也要讓全台聽到台中的糕餅故事，館中展出木雕與百年餅模作品，結合「花藝」、「餅藝」與「技藝」，讓台中糕餅文化行銷至世界各地。

林佳龍強調，政策要完全落實，就是要議員的支持，在交通上，打通中科南向聯外道路跨越大甲溪橋、串聯國道1號、國道4號、台13線及地方道路以及拓寬外埔三崁路；在安居方面，豐原安康段社會住宅是台中市首處，讓年輕人住者有其屋。

(中時 )