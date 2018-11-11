台中》東亞青被打壓、花博站上國際舞台 林佳龍：展現台灣國力

2018年11月11日 14:06 中時 盧金足

台中市主辦東亞青運被打壓拔掉主辦權，但最近因為台中花博又重新站上國際舞台。台中市長林佳龍11日受訪時表示，把台中花博辦成世界級的花博，所以站上世界舞台，展現台灣軟實力，可以讓全世界因台中辦花博看見台灣。

林佳龍表示，台中花博舉辦成世界級的花博，受到AIPH國際園藝生產者協會肯定，將「台中宣言」中178個城市和國際組織簽署，列為國際園藝生產者協會AIPH的永久文件，這次近40個國家的城市首長到台中參觀花博，表達高度肯定，AIPH建議各國的花博可以參考台中花博。

「台中花博所以能站上世界舞台，展現台灣的軟實力！」林佳龍說，包括策展內容和各界的參與，令很多少人留下深刻印象，而且導入的設計，讓花博展覽更顯創新，花博晚會結合五大洲與四個文明及台灣發展的歷史，台中將台灣最美好的呈現給全世界，讓來自全球的與會者在欣賞花博晚會時驚艷又感動。

林佳龍說，台中花博讓全世界因台中辦花博看見台灣，台中花博展現台灣國力，打造一座讓世界看見台灣的亮麗舞台。

此外，對近來各機構紛紛出爐的民調，林佳龍表示，「民調都是參考，我們自己也有做，穩定領先！」他強調，開出來的票才是最準的民調，最後真正的民調，推動花博獲得熱烈回響，有信心勝選，獲人民支持進步的大台中。

市長候選人政見發表會採辯論會方式進行，將在13日舉行，林佳龍說，政見辯論就是政績的說明，他會向市民說明這四年做了什麼，未來四年還會再做什麼，「政見辯論對我完全沒有壓力，就是把平常每天在做的向市民說明」。

(中時 )