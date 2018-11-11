掉兩條魚害兩人車禍 掉魚的大媽說了這句話讓所有人傻眼...

2018年11月11日 13:32 中時 張妍溱

「掉魚大媽」當時騎機車掉魚，導致後方2騎士相撞。（張妍溱翻攝）

台中市68歲陳姓大媽，日前將買來的魚放在機車踏墊板上，返家途中卻掉下2尾魚，後方女騎士驚見魚「蹦出」，嚇到急剎車，悲劇因此發生，後方另名騎士剎不住，2車撞在一起雙雙掛彩，陳姓大媽回頭撿魚若無其事離開，車禍2人報案，警方傳大媽到案說明，大媽慌張說，「她沒撞人怎算肇逃？」警訊後仍將大媽依肇事逃逸罪嫌函送法辦。

施姓女騎士向警方表示，當時行經自由路3段，突然看到前方大媽的機車掉出2尾魚，她嚇到緊急剎車，所幸沒壓到大媽的魚，卻不幸遭後方另名枋姓騎士撞到她，2人停好車檢視身上傷勢及車損時，突然眼前大媽騎車逆向回頭撿魚，神情淡定離開，當場傻眼。

2尾魚導致2車相撞，施與枋告知「掉魚大媽」，整起車禍因果，大媽淡然說：「你們車禍與我有關嗎？」語畢將地上2尾魚拾起，放回機車腳踏板，從容離去，連回頭看一眼都沒，最後留下錯愕2人。

警方告訴大媽，車禍肇事責任的認定原則，其義務與因果都有關係，衍生車禍發生，當事人不能若無其事離開，必須下車查看或報警處理；市警3分局交通分隊長蔡興邦表示，事故發生後當事人沒有自行研判肇事責任的權利，致人死傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑，陳婦肇逃行為除承擔刑事責任連帶民事賠償責任，得不償失。

(中時 )