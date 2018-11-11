台南》南下挺黃偉哲 賴清德批陸明顯介入台灣選舉

行政院長賴清德（黑西裝者）牽起民進黨台南市長候選人黃偉哲的手，與其他議員候選人一起高喊當選。（程炳璋攝）

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行政院長賴清德（黑西裝者）陪同台善長候選人黃偉哲進場拜票。（程炳璋攝）

距9合1投開票日不到2周，民進黨台南市長黃偉哲11日在永康區舉辦1場溪南造勢大會，行政院長賴清德南下站台，在挑起統獨議題，提前總統馬英九「不反對統一」言論是欺騙台灣人民，批大陸明顯介入台灣選舉，要大家支持民進黨對抗共產黨。

黃偉哲在選前最後階段賣力衝刺，11日選在曾當選台南市議員的永康區造勢，賴清德、內政部長徐國勇、總統府前秘書長葉菊蘭、立委王定宇、林俊憲與陳亭妃都到場表達支持。

賴清德細數過去7年在台南執政時，對於治水、招商、還債種種政績，認為由黃偉哲接棒延續市政，是最為合適人選。

選前下猛藥，賴清德再挑起統獨議題，先提到馬英九最近「不反對統一」言論是欺騙人民、露出馬腳，他強調只有台灣人民有權利決定台灣主權與民主自由的生活方式，民進黨的重要任務就是捍衛台灣人選擇國家未來的權利。

賴清德又提到大陸明顯介入這次台灣選舉，他表示，大陸連美國的選舉都不放過，何況台灣？併吞台灣是大陸的政策，台灣人應該要捍衛台灣的主權，維護多年來許多台灣人犧牲生命、幸福而建立的生活制度。並稱美國絕對不會放棄台灣，並與台灣人民站一起，要人民支持民進黨對抗共產黨。

黃偉哲表示，對於最近對手不斷唱衰台南感到不以為然，他覺得故鄉就像市民心中的父母，無法接受說台南差的人卻要來當台南的父母官，要市民24日用選票教訓抹黑故鄉的候選人。

(中時 )

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