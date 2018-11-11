加油等等！國內油價連4降 汽柴油價格降0.7及0.8元

友善列印
工商

國際原油持續走跌，國內油價連4降。中油宣布周一（12日）凌晨零時起，國內各式汽油價格每公升調降0.7元，柴油價格每公升也降價0.8元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升28.5元、95無鉛汽油每公升30.0元、98無鉛汽油每公升32.0元、超級柴油每公升26.5元。

原油受石油輸出國組織（OPEC）與俄國產量達今年高峰，加上美國給了8國家臨時豁免權，禁運伊朗石油力道減弱，降低全球面臨供應短缺風險，目前油價已是2014年7月之後的最長連續下跌。

中油表示，依浮動油價機制計算，本週95無鉛汽油應調零售價為30元。本周調價指標7D3B週均價從每桶74.55美元下跌至70.49美元，台幣兌美元匯率升值0.158元，國內油價依公式計算降幅為4.74％，汽、柴油每公升應各調降0.7元及0.8元。

因供應增長，紐約商業交易所（NYMEX）12月原油期貨11月8日收盤下跌1.6％，成為每桶60.67美元，為連續第9天下跌，較10月初高點，跌幅已達20％；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也下挫2％，成為每桶70.65美元。

分析師指出，沙烏地、俄羅斯與美國的原油產量在華盛頓對伊朗啟動石油禁運制裁前大增，導致油價過去一個月慘摔，11月8日正式進入熊市領域(即從前波高下跌20％)。

美國期中選舉已結束，川普暫時不會對高油價發牢騷，沙、俄兩國可能會在本週末的會議上採取行動，試圖撐住油價。有消息顯示，俄國對是否減產其實相當猶豫，甚至打算在明年初拉高產能，但沙國仍擔憂市場會過剩，正在努力遊說俄方減產。

(工商 )

蜂蜜檸檬有神效？營養師打槍：酸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。