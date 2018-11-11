NBA》有拳王真好！湖人穩住尾盤力挫國王

詹姆斯強攻籃下遭到國王前鋒比利查犯規。(美聯社)

友善列印
中時電子報

難怪「小皇帝」詹姆斯說什麼都要招募「拳王」泰森錢德勒加入！儘管湖人末節遭遇亂流，幸好靠著詹皇、隆多與錢德勒等老將及時穩住陣腳，最終101比86力退地主國王，自從錢德勒從太陽跳槽湖人後，湖人至今2戰皆勝。

湖人第3節率先打破僵局，轉眼就把領先差距擴大到20分，不過國王末節展開反攻，一度縮小差距到11分，湖人總教練華頓連忙把他目前最信任的陣容，也就是詹姆斯、隆多、泰森錢德勒、庫茲馬與英格拉姆5人換上場救火。

畢竟湖人過往太多次在比賽尾聲崩盤，如今他們可以派上詹姆斯、隆多與泰森錢德勒等經驗豐富的老將壓陣，情況果然不同，只見詹皇接連籃下強攻取分，再次擴大領先到16分，也讓華頓在最後1分39秒換下主力準備迎接勝利。

詹姆斯全場投18中10，包含三分球投6中3，攻下全場最高25分，另有7籃板、2助攻，英格拉姆12分、8籃板，庫茲馬、哈特與波普各有11分，泰森錢德勒雖只拿3分，卻抓12籃板，他在禁區所帶來的安定效果更顯重要。

湖人目前戰績6勝6敗，本季首次勝率來到5成，感覺確實全隊漸上軌道，接下來12日將在自家主場迎戰擁有林書豪的老鷹，相信湖人搶下3連勝，且首次勝率過半的機會很高。

(中時電子報)

NBA》美媒驚爆：騎士15分鐘就可…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。