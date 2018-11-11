NBA》有拳王真好！湖人穩住尾盤力挫國王

2018年11月11日 13:34 中時電子報 黃及人

Lonzo ⬆️, LeBron ⬇️#LakeShow (📺: @SpectrumSN) pic.twitter.com/NlmD3RThVU — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2018年11月11日

難怪「小皇帝」詹姆斯說什麼都要招募「拳王」泰森錢德勒加入！儘管湖人末節遭遇亂流，幸好靠著詹皇、隆多與錢德勒等老將及時穩住陣腳，最終101比86力退地主國王，自從錢德勒從太陽跳槽湖人後，湖人至今2戰皆勝。

湖人第3節率先打破僵局，轉眼就把領先差距擴大到20分，不過國王末節展開反攻，一度縮小差距到11分，湖人總教練華頓連忙把他目前最信任的陣容，也就是詹姆斯、隆多、泰森錢德勒、庫茲馬與英格拉姆5人換上場救火。

畢竟湖人過往太多次在比賽尾聲崩盤，如今他們可以派上詹姆斯、隆多與泰森錢德勒等經驗豐富的老將壓陣，情況果然不同，只見詹皇接連籃下強攻取分，再次擴大領先到16分，也讓華頓在最後1分39秒換下主力準備迎接勝利。

詹姆斯全場投18中10，包含三分球投6中3，攻下全場最高25分，另有7籃板、2助攻，英格拉姆12分、8籃板，庫茲馬、哈特與波普各有11分，泰森錢德勒雖只拿3分，卻抓12籃板，他在禁區所帶來的安定效果更顯重要。

湖人目前戰績6勝6敗，本季首次勝率來到5成，感覺確實全隊漸上軌道，接下來12日將在自家主場迎戰擁有林書豪的老鷹，相信湖人搶下3連勝，且首次勝率過半的機會很高。

(中時電子報)