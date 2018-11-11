台北》挨批豬隊友 小野發文：柯P 這段時間對不起你

2018年11月11日 13:50 中時 張潼

台北市長柯文哲競選總幹事小野今在臉書發文，針對最近引發諸多爭議，他說「柯p，這段時間真是對不起你。希望從此能夠把所有榮耀歸於你。你不用擔心，因為我是可以承受所有辱罵的人。我知道，兩週之後，這一切紛擾會塵埃落定。」最後還感性說：「對不起，謝謝你。」

以下為小野臉書全文：

一個寬容、慈悲的革命家

——寫於下午南港南興公園活動前

柯p的所有施政內容中，我最感動的是他的寬容和慈悲。這和他長期扮演的重症病患的最後搶救工作有關。在他過去的世界中，只有救活的人和離開人世的人。在我的心裏，他是一個寛容、慈悲的政治家，甚至革命家，現在，他正在進行一場對台北首都影響深遠的白色公民革命，推倒藍綠的高牆。

雖然他自己說，他的眼中只有「事情」，把事情做好，做對的事情，認真的做。但是這些事不都是為了讓人好好的活下去嗎？例如他常常講改善鄰里交通、改善陽明山的仰德大道，大大降低了傷亡人數。「那些在仰德大道上發生車禍的有許多是年輕的大學生呀！」他說這些話時，他仍然是一種救人救世的醫生胸懷。

他最愛説的「光榮城市」中，可以讓所有相愛的人在這個城市中得到實質權益保障，包括戶政、醫療、家庭照顧，並且已經向大法官提出釋憲。亞洲最大的「同志大遊行」也是在台北舉行。台北有「開齋節」，所有的穆斯林齊聚台北車站大㕔，帶來家鄉菜朝著麥加方向朝拜，這是多麼動人的畫面？還有越來越多的新住民在台北落地生根，台北也提供了許多協助他們生活和敎育的措施。另外，最敏感的統、獨組織，固定會在西門町圓環隔街吶喊，年輕人穿梭在他們之間相安無事。這就是光榮的城市，偉大的人民的動人畫面。沒有偏見、沒有仇恨、不分彼此。因為，柯p眼中何止沒有藍綠？何止沒有族群？在他眼中只有被救活的人，和沒有救活而離開人世的人。這正是他能如此寛大為懷的原因。

最近發生了很多事情，很多人責怪我辱駡我，甚至在媒體上用各種語言攻擊我，但是，他不但沒有指責我，反而一再對我說：「真是對不起你，真是不好意思。」從來不敢正眼看人，更不習慣肢體接觸的他，竟然兩度擁抱我。後來在遇到重大決策時，一再交待核心幕僚，一定要找我討論。或許，他擔心我因為自責內疚（因為所有曾經發生的事情，我真的沒有和任何人商量，當然也包括柯p）而自動變得「消極」、「逃避」起來了。

昨天在辯論會後的記者會上，有記者當著我的面，問柯市長關於要如何處理我的問題。站在我旁邊很少露面的小凱，在衆人前面，用力抱著我的手，我努力露出陽光般的笑容，內心深處有著無比的感動。那一刻我非常非常確定，我們真的是一個非常非常棒、非常非常團結的一個團隊，不會輕易被那些有心人士分化、挑撥。

昨天晚上我在市府廣場看到了數以萬計的支持者湧入現場，高喊著「白色力量」，他們支持柯p推倒藍綠的高牆的理念。我非常激動，因為我知道，他們都來了。他們都來了！那些真正的公民，心中只有「是非黑白」的公民終於站出來了。我靜靜的不出聲的隱沒在人群中，成為這樣的一個公民，心中想著：「柯p，這段時間真是對不起你。希望從此能夠把所有榮耀歸於你。你不用擔心，因為我是可以承受所有辱駡的人。我知道，兩週之後，這一切紛擾會塵埃落定。而我們會繼續活在這個我出生、成長、成家立業、漸漸老去的偉大城市中。我們一起加油。真的，對不起。謝謝你。」

今天下午在南港的南興公園會有一個以新住民為主、講述未來「東區門戶計劃」的大型活動。我仍然會打起精神去講故事給所有孩子們聽，也包括新住民的孩子，我的故事就是要講柯p的光榮城市族群共存共榮的故事。

(中時 )