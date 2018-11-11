台中》楊典忠競選總部成立 林佳龍：海線發展「大船入港」

2018年11月11日 14:04 中時 盧金足

台中市長林佳龍（左二）比出他的市長選舉號次「2號」，為市議員候選人楊典忠站台，力拚「市長連任、議會過半」。（盧金足攝）

台中市議員候選人楊典忠競選總部11日上午在清水中華路舉行成立大會，台中市長林佳龍到場為他披上7號彩帶，強調海線發展「大船入港」，楊典忠表示，月底梧棲漁港魚貨拍賣中心就要開幕，下個月最大的濱海購物務中心三井outlet也將在梧棲營運、港區運動中心在沙鹿啟用，明年台中到澎湖航線開航，海洋生態館就要營運，海線建設規畫如火如荼進行中。

楊典忠競選總部成立大會，立法院副院長蔡其昌、工策會總幹事蔡世寅、民進黨台中市黨部主委何明杰、交通局長王義川、港區後援會會長謝明源、林金村等人都到場力挺。

蔡其昌表示，他與楊典忠成立聯合服務處兩年來中央地方合作無間，楊典忠認真傾聽、服務又好，是海線最優秀的議員，希望大家用選票繼續肯定會做事的議員。

王義川站台時表示，楊典忠質詢時讓很多局處長「皮繃得很緊」，四年前一上任就建議BRT不能只開到靜宜大學。

林佳龍立即針對要讓海線民眾交通方便，在將BRT改成優化公車後，雙節巴士也從一條300號路線，倍增到300至310十條路線，也向中央爭取捷運藍線獲得核定。

蔡世寅說，四年前他擔任民政局長，楊典忠建議的第一件事就是把台中市最貴的清水納骨塔價格降低，又建議區公所、戶政事務所等公家機關要規畫公車路線，現在全台中市的公所、戶所一定都有公車到達，他的建議讓全市民都受惠。

楊典忠強調，八年前擔任市議員的目標就是繁榮海線、建設港區，因為拒絕邊緣化是不夠的，清水、沙鹿、梧棲得天獨厚有機場與台中港，有海岸線與高美溼地，有鰲峰山公園與牛罵頭園區，兼具文化、生態、交通、美食特色。

「選舉，沒有誰是穩當選，只有選票投下去才有算數！」楊典忠表示，民進黨從來沒有本錢膨風，民進黨候選人要更認真、更打拚，來爭取更多鄉親選民支持，希望選舉回歸到「選賢與能」的初衷，選擇好人才，清水、沙鹿、梧棲才有好將來，呼籲選民「厝起一半，師傅毋通換」。

(中時 )