台北》台北市長政見發表會 姚文智猛攻柯文哲競選經費

2018年11月11日 14:02 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

由台北市選舉委員會舉辦的第7屆市長候選人首場公辦政見發表會，首場在今天下午1時30分登場，預計進行至4:00，不過，由於國民黨台北市長候選人丁守中同時在凱道舉辦造勢活動，將不出席這場政見發表會，地點在中影八德大樓，台北市長柯文哲、民進黨台北市長候選人姚文智、無黨籍候選人李錫錕及吳蕚洋皆參加。

台北市選委會表示，市長選舉公辦政見發表會共有2場，首場在今天下午，第2場次在18日下午舉行，都將透過台北市公用頻道（有線電視系統第3頻道）及台北市選委會YouTube影音平台直播。

按照流程，柯文哲等4人在下午1時30分報到，1時40分抽籤決定發言順序，2時開始第一輪政見發表，3時進行第二輪政見發表，每一輪發言時間為12分鐘。

丁守中競選辦公室表示，首場雖然缺席，但會全程參與18日第2場次公辦政見發表會。

首位發表政見的是李錫錕，他表示，台北市有很多問題要解決，不是靠一堆政見就能交待，應該要動腦，為了讓台北市賺更多錢，他主張推動夜間經濟，讓餐飲、娛樂、表演業甚至動物園，白天營運、晚上也能賺錢，若台北能變成不夜城，也能順勢吸引大量的歐美觀光客來台。

面對大巨蛋爛攤子，李錫錕則主張要把它變成溫室植物園，成為賺錢的大型建設，他強調，台灣最不缺的就是花卉、植物，看看新加坡室內植物園帶來多少商機，若能讓大巨蛋變成溫室植物園，現在的問題就能迎刃而解。

第二位是吳萼洋，他首先表示，祝大家購物節快樂，單身快樂，吳蕚洋今再度「開釋」，他表示施政者要慈悲為懷， 有些人說他像是傳教士，但施政者能人溺己溺、人飢己飢，人民一定會給你肯定，吳說自己的政見主題是「平安、健康、智慧、慈悲」。

他也提出9點政見願景，主打交通改良，將透過直達公車或是隔站公車，並於上下班時段提供單一價錢搭乘，提升交通效率，讓人民搭得開心搭得平安； 機車族部分，則透過在馬路中間畫設機車穿越道，提升行車效率和安全性。公車快一點，快速公車、直達公車，讓公車停靠站變成隔站停靠，增加公車效率，研發氫燃料發動機，解決改良小市民機車。

吳蕚洋也再度強調「蜂蜜檸檬水」的功效，他表示若當選將在北市府提供蜂蜜檸檬水公民眾使用， 讓人民遠離病苦、長保健康，也可一併解決長照、健保問題！他當選市長後，會成立一個政黨，來改善台灣政黨政治問題。

第三位是丁守中，但因請假出席凱道造勢活動，所以唱名三次後確認缺席。

第四位是柯文哲，台北市和新北市垃圾袋在馬英九、郝龍斌時代推動並落實，但只有雙北有垃圾費隨袋徵收，代表台灣有很大的城鄉差距，柯說，他要改變台北，要改變文化、改變政治文化，要有起點，從自己的選舉做起，從北市府做起，為甚麼推倒藍綠，年輕人會買單？他承認2014年選舉很幸運有贏，並認為不能只是喊口號，選舉是改變政治文化社會運動，蔣渭水在我心目中是英雄，北市府不到4年還了540億，往後會更努力還錢。

第五位是姚文智，輪到姚文智發表政見時，他表示，「剛剛柯市長說」、他除質疑柯文哲的經費，更表示之前的五百萬小吃店收據，柯文哲未明確告知，也沒向市民報告，姚文智也說，他上週就質疑柯2014年雖關閉選舉帳戶，但卻沒有依法返還關閉帳戶後、具名捐款的政治獻金，已經給柯一個禮拜，到現在整理不出來，甚至今年也發生關帳後照樣接受政治獻金。

(中時電子報)