金門》民進黨部搬家 蔡建偉從「新厝」出發

民進黨金門縣黨部搬家了，成立18年以來第7次喬遷。（李金生攝）

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福建省政府秘書長翁明志強調，搬家象徵「除舊布新、蛻變成長」。（李金生攝）
已宣布退黨的縣議員陳滄江也到場致賀，強調自己對民進黨仍有著特殊感情。（李金生攝）
陳滄江贈款縣議員候選人蔡建偉（左），祝他高票當選。（李金生攝）
縣黨部主委吳增允（中）帶領黨員一起替蔡建偉加油打氣。（李金生攝）

民進黨金門縣黨部搬家了！今（11）日在金寧鄉上后垵70號舉行新址及縣議員候選人蔡建偉競選總部揭牌儀式。

終身黨員，也是縣黨部前主委的福建省政府秘書長翁明志到場加油打氣，強調這是該黨部成立18年以來第7次喬遷，象徵「除舊布新、蛻變成長」，期待地方黨部在既有基礎下大步向前走，爭取更多擴大服務鄉親的機會。

已宣布退黨的縣議員陳滄江也到場致賀，並贈款給蔡建偉做為選舉經費，他強調自己對「民進黨」仍有著特殊感情，期待縣黨部搬新家後，會有另一番新氣象。他並表示議會需要有「不一樣的聲音」，希望蔡建偉能成為支持金門進步、改革的力量。

蔡建偉回應表示，他採用非典型競選方式，不插旗、不掛布條，也不用宣傳車，目的是降低無謂的選舉成本，並避免干擾鄉親的日常生活，未來將秉持陳滄江的服務精神，成為弱勢族群在議會的代言人，接棒監督縣府做好每件大小事。

主委吳增允則強調，民進黨在金門經營不易，但黨員和支持民進黨的鄉親一路熱心相挺，希望未來可以不斷成長，大家協力在金門開闢出一片綠地。

出席者還有縣農會理事長蔡水游、縣總工會理事長曾宗慶等人。主委吳增允在揭牌儀式前，特地率領黨員至雄獅堡海域一帶淨灘，表達對金門大地母親的感恩和愛護。

(中時 )

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