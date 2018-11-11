教部發函高中國文教甄命題應納入台灣文學 校長：多此一舉

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教育部國教署最近發函至各直轄市政府教育局及各縣市政府、國立高中，因應12年國教國語文課綱強化台灣文學教育，辦理國文科教師甄選，命題範圍應納入台灣文學及相關題目。

不過此舉被質疑可能涉及「台文中文之間的角力」，高中校長也很困惑，因為本來教甄就有台灣文學題目，教育部是多此一舉、治絲益棻。

教育部國教署代理署長許麗娟表示，之前召開第3屆國語文教育推動第2次會議時，討論到12年國教國語文課綱強化台灣文學教育，因此國教署的同仁，就依照當時會議的紀錄，發文給縣市政府、國立高中，提醒國文科教師甄選時，命題範圍應納入台灣文學。

「這個公文對學校教師甄選沒有任何約束力。」許麗娟說，教師甄選命題方式及內涵，完全是學校的權責，教育部發文只是提醒，並無所謂「台文中文之間角力」這回事。以後她會同醒同仁，發文時要更細緻一點，免得自找麻煩。

全國校長協會秘書長、新北市安康高中校長謝金城說，高中國文科裡面本來就有古典文學、現代文學、台灣文學、世界文學等，其中台灣作家的文章不少，因此在國文科教師甄選時，本來台灣文學相關的題目就會納入，現在教育部又發了一個文給學校，反而讓他們更困擾，教育部到底想表達什麼？

「本來就有的東西，教育部沒必要特別提醒。」謝金城說，台灣文學本來就是高中國文科教學的一環，要成為高中教師，本來就應具有這方面的知識及能力，因此教育部就沒必要特別提醒教師甄選要出台灣文學題目，否則只是治絲益棻，徒增困擾。

(中時 )

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