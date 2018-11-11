高調拉K自曝通緝犯 新北警南下桃園逮「蘆竹王陽明」

2018年11月11日 14:33 中時 葉書宏

25歲李姓男子自稱蘆竹王陽明在IG上自稱通緝犯，還高調示範吸毒。（警方提供）

25歲李姓男子自稱蘆竹王陽明在IG上自稱通緝犯，還高調示範吸毒。（警方提供）

25歲李姓男子自稱蘆竹王陽明，平日在IG上高調教人吸毒拉K，更擁有許多死忠粉絲，桃園住處更是經常呼朋引伴吸毒喧嘩，讓左鄰右舍相當頭痛，新北市板橋警分局接獲檢舉，深入追查發現他不但在IG上自稱通緝犯，還高調示範吸毒，10日傍晚偵查隊大批刑警直搗他住處抓人，他竟還開IG直播，吸引一群粉絲到住處樓下18相送，讓員警也啼笑皆非。

警方調查，李嫌去年涉嫌偷拍15名少女性愛影片，還對外散布，遭桃園警方移送法辦，外界更稱之為「李宗瑞翻版」，當時警方前往住處逮捕他時，他不但全程直播，還拿出噴漆跟員警對抗，最後警方祭出辣椒水將他制伏，偷拍案讓他躍上媒體版面，但他似乎並沒有因此悔改，反而透過時下年輕人流行的IG動態影片及照片，教人如何吸毒拉K，行徑相當囂張。

板橋警分局偵查隊日前接獲線報發現，李男不但在IG上自稱通緝犯，還高調拉K，ㄧ些粉絲甚至稱他「老師」，員警深入追查發現，李男竟真是桃園地院發布的偽造文書通緝犯。

員警10日前往查看時，果然發現李嫌就站在二樓陽台，看到陌生人出現還質問：「你們是要來抓我的嗎？」員警擔心屋內還有其他毒友，待支援警力抵達後，才入屋查緝，但他發現警察時，早在房內就開啟直播告知他的粉絲：「警察來抓我了！」一堆死忠粉絲竟然還向他加油打氣，同時表示要到他住處聲援。

員警衝入屋內將他壓制在地上，有別去年被抓時拿噴漆嗆警的囂張模樣，這次他乖乖一動也不敢動，員警將他上銬後實施附帶搜索，但並沒有搜出毒品，只剩下拉K用的刮盤與刮板。

警力將李嫌押出社區，一群看到直播來聲援的小粉絲就站在外面，還拿出手機拍攝，員警也上前盤查並告誡他們趕快回家，最後將這名「蘆竹王陽明」帶回驗尿並解送桃園地院歸案，因為是他涉及的案件太多，法官最後將他裁定收押。

(中時 )