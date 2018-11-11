你愛麥當勞還是肯德基？網友熱議驚覺最完美組合

2018年11月11日 14:27 中時電子報 戴安瑋

肯德基。（肯德基提供）

台灣速食產業龍頭麥當勞及肯德基，各擁有支持者，另有網友還加入其他速食業者漢堡王等，讓戰局更精彩，有網友綜合各方意見後，歸納出最完美的搭配方式，即麥當勞薯條、肯德基蛋塔、拿坡里炸雞、摩斯紅茶跟漢堡王漢堡，讓這場速食產業龍頭戰繼續延燒下去。

Dailyview網路溫度計報導，大家通常會先想到麥當勞跟肯德基，這兩家主打商品類似，通常都是漢堡、炸雞跟薯條，因此也最常被拿來比較；而各自的擁戴者不斷搬出其優點「傳教」，多數支持麥當勞的網友紛紛表示，重點在於麥當勞的「漢堡」和「薯條」。相較於麥當勞的薯條是細長型再灑鹽巴單純調味外，麥當勞的漢堡到是滿常推陳出新的。除了經典的麥香雞、雙層牛肉吉士堡是大家的心頭好外，前陣子限時推出的「雙牛起司黑堡」跟「辣醬脆雞餐紅堡」也讓網友相當驚豔。

不過，肯得基派的網友們最推肯德基的炸雞，認為若要吃專業的炸雞，選項中有肯德基的話那就輪不到麥當勞！除了炸雞之外，網友還說肯德基的優勢在於蛋塔完勝其他家速食業者，也有人認為肯德基的玉米濃湯比麥當勞的好喝。

還有在肯德基打工過的網友說明，肯德基的炸雞多是每家店鋪按照流程自己醃製，再新鮮現炸，所以等候時間長，但也因此新鮮度真有一定的保證。而在美食百大口碑排行榜中，肯德基在「今晚吃雞」的排名勝過了麥當勞奪得第一。

不過就在網友熱烈討論麥當勞與肯德基時，也有人提出了不一樣的意見，「漢堡要吃漢堡王才對啊」、「其實我是摩斯派的，而且摩斯紅茶很好喝」、「拿坡里炸雞才屌打麥當勞跟肯德基。」

到後來不只麥當勞與肯德基，還有許多其他速食業也加入了戰局，最後有網友提出了似乎是最完美的搭配方式，那就是麥當勞薯條、肯德基蛋塔、拿坡里炸雞、摩斯紅茶跟漢堡王漢堡，看來這場速食產業龍頭戰還會繼續延燒下去！

(中時電子報)