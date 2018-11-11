台北》台北市長政見發表 錕P要把大巨蛋變溫室植物園

2018年11月11日 14:46 中時 陳燕珩

台北市長首場政見發表會今下午登場，國民黨候選人丁守中因晚間將在凱道舉辦造勢缺席，其餘4名候選人均到場，率先上場的無黨籍李錫錕主打三政見，除提倡夜間經濟，讓台北變不夜城，也主張讓大巨蛋變成室內植物園，至於都更問題，他則認為若松機遷建就能迎刃而解。

李錫錕表示，台北市有很多問題要解決，不是靠一堆政見就能交待，應該要動腦，為了讓台北市賺更多錢，他主張推動夜間經濟，讓餐飲、娛樂、表演業甚至動物園，白天營運、晚上也能賺錢，若台北能變成不夜城，也能順勢吸引大量的歐美觀光客來台。

面對大巨蛋爛攤子，李錫錕則主張要把它變成溫室植物園，成為賺錢的大型建設，他強調，台灣最不缺的就是花卉、植物，看看新加坡室內植物園帶來多少商機，若能讓大巨蛋變成溫室植物園，現在的問題就能迎刃而解。

至於各候選人都在談的都更、長照等問題，李錫錕說那些都是紙上談兵，若松山機場能遷走，周圍房子能解建，光是那片空地就有8個大安森林公園大，拿8分之7蓋社會住宅，做都更中繼住宅，再銜接橋梁交通，內湖交通問題也能解決。

最後李錫錕說，選台北市長重的是候選人的靈魂、價值觀，若市民想讓台北成為亞洲城市的亮點，想要擁有優越感和自尊心，就不能選一個沒魄力、只想維持現狀的市長，他強調自己有不屈不饒的毅力，有追求卓越的熱情，一定會為市民努力爭取。

(中時 )