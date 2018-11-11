《麻辣鮮師》女星癌症康復回歸 化療10次讓她頭髮都掉光

2018年11月11日 14:38 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

女星彭曉彤曾在《麻辣鮮師》中飾演「葉小彤」打開知名度，不料去年6月發現罹患子宮頸癌一期，割除子宮和卵巢後，做了10次化療、28次放療、頭髮也全剃光，曾交代老公要為兒女找好的後母。如今她抗癌成功復出，連接兩檔戲要好好為老公分擔家計。

彭曉彤曾以《麻辣鮮師》打開知名度。（圖／翻攝自彭曉彤臉書）

據《蘋果》報導，彭曉彤上個月開始復出，嘗試在網路上直播賣童裝，也復出接了2檔《戲說台灣》，她表示家中現在是負債狀況，自己生病不能工作，都要靠老公一個人打拼，最近積極復出並在弟妹邀約下，嘗試直播賣衣服與肉品，她坦言因為沒有資本可以進貨，採取土法煉鋼方式，主動到住家附近的童裝店，表明可以替他們賣衣服，每件抽10塊。

直播賣衣服的她與弟妹都是初學者，剛開始並不順利，一個月下來一個人也只分到2000塊，不過她不覺得挫折，表示會再接再厲。

彭曉彤現在除了拍戲外，額外時間與弟妹一起做網路直播賣東西。（圖／翻攝自彭曉彤臉書）

近期復出拍戲，由於兩年沒有拍戲了，台詞生疏不少，寫大病初癒的她體重飆升，很多衣服都塞不進去，加上因化療造成她末端神經病變，雙腳腳踝以下全麻，雖然可以走路但不宜久站，但曉彤依舊盡量不要讓大家知道她不舒服，畢竟外觀看不出來，很難跟大家解釋。老公也心疼她，問她「妳真的可以嗎？」雖然她每次收工回家都要昏睡2天體力才能恢復，但還是很珍惜每一次的演出機會，也讓不少粉絲為她加油，希望她能早日恢復健康，事業也能重上軌道。

(中時電子報)