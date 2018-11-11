momo網站死當 慘淪雙11最落漆電商

2018年11月11日 14:37 中時電子報 陳儷方

PTT網友抱怨momo還沒雙11就當機。（圖／翻攝PTT網站）

一年一度電商最大檔期活動雙11，網購族精心策劃等待這一天大搶購，但國內電商太落漆，其中，momo網站根本死當，不得已貼出公告「momo購物網將進行設備維護」。雙11檔期，momo網站已宣告投降！

實測momo購物網，10日晚間10時左右，網頁已跑不動，11日上午，情況並沒有太大改善，中時電子報致電客服，客服坦承，一下子湧入太多會員，網路變很卡，10日晚上，網路一度無法使用，11日上午網站恢復正常，但下午又呈現無法使用狀態，資訊人員已在搶修，建議使用momo的APP下單，優惠活動內容是一樣的。

今年momo推出的雙11活動，主打「只有momo能超城momo」，但11月11日凌晨零時敲鐘前3小時，PTT已有網友在問「momo好像停機維修了」、「momo掛掉了」。11日上午近11點，momo網站呈現無法連線的狀態。

無獨有偶，PTT網友說，蝦皮也一度消失，蝦皮在99購物節時已被罵翻，雙11又出現當機，情況雖不如momo嚴重，但優惠搶不到，還是令網友生氣；另外，PChome也lag，也有網友反應樂天帳號登不進去等等，整個雙11檔期，被大家抱怨最多的還是momo，因為實在當太久，11日下午momo網頁直接關站維修。

(中時電子報)