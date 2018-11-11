台中》六都道路坑洞中市最多？藍綠各自解讀

2018年11月11日 15:10 中時 林欣儀

台南市政府10日公布六都的道路坑洞統計數據，意外打到台中市，數據顯示台中在2016至2017年5月間的道路坑洞多達4萬9千個，引發外界討論。台中市政府認為，該統計在各縣市擷取的時間不同、數字有失客觀；國民黨市長候選人盧秀燕陣營則認為「與民眾感受相同」。

根據台南市政府提出的道路坑洞統計，台北市2007年有3萬1千個、新北市去年1至3月有1千多起，台中市從2016年至2017年5月間則有4萬9千個坑洞、高雄8月豪雨期間有5千個空洞，至於台南則有2千多個，從數字來看，台中市道路坑洞是六都最多。

台中市政府建設局長黃玉霖指出，台南出示的數字是從過去媒體報導訊息中拼湊，且引用的統計區間在六都都不一樣，用不同的基準做比較、有失客觀與公允。且市長林佳龍上任後積極推動「4年500公里路平專案」，現在市民對路平滿意度近6成。

黃玉霖強調，「4年500公里路平專案」已提前在今年5月間達標，連民眾最關心的文心路路平也完工，讓民眾對路平滿意度從原本的18％提高至近6成。

國民黨台中市長候選人盧秀燕表示，民進黨市長候選人林佳龍一年市政預算近2千億，卻連道路都不平，他應向人民解釋。

盧秀燕競選總部發言人吳皇昇表示，台南市提出的客觀數據，跟市民印象是吻合的，路不平、洞很多，是台中市民切身的感受，請林陣營別再不認錯還硬拗。

(中時 )