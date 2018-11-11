中華醫大50周年校慶 千人餐會校友大團圓

2018年11月11日 15:07 中時 曹婷婷

中華醫事科技大學創校50周年，10日晚上在體育館舉行校慶千人團圓餐會，席開130桌，吸引旅居海內外的校友返校參加，校慶運動會11日登場，請來空軍官校軍儀隊表演，學校親善大使也以變換隊形護送校旗進場，讓50年校慶high到最高潮。

中華醫大創校滿50年，迎接50歲生日，學校擴大舉辦校慶，10日晚上6點30分在體育二館舉辦校慶千人團圓餐會，從第一屆畢業校友到今年剛踏出校門的校友都紛紛回母校共襄盛舉，老中青三代校友聚一堂，有人攜家帶眷，場面熱鬧壯觀。

曾信超校長除了向與會校友和各界貴賓簡報校務發展，更號召大家響應母校弱勢學生助學金募款，個人也率先捐10萬元拋磚引玉，志光教育科技集團總裁林進榮慨捐10萬元，曾信超期盼有更多熱心各界及校友響應，幫助弱勢家庭的學弟妹，弱勢助學生募款沒有期限，隨時歡迎各界愛心。

校慶千人團圓餐會席開130桌，曾信超帶領多位一級主管粉墨登場合唱世界名曲「You Raise Me Up」及鯊魚舞表演；董事長徐國潤也邀董事會成員和貴賓上台共同為華醫50歲生日唱生日快樂歌及切蛋糕，大家打開手機手電筒，用千支燭光為華醫祝壽。

11日在學校操場舉行的校慶運動會，特別邀請在國慶典禮演出的空軍官校軍儀隊蒞校做進場表演，學校的親善大使也以活潑的變換隊形方式護送校旗進場，吸引師生爭相拍照。

(中時 )