回應蔡英文「丟垃圾」說　吳敦義：她自己才在丟垃圾

國民黨主席吳敦義今日上午出席三重黨慶，對於總統蔡英文「丟垃圾說」，他回批，「蔡自己才在丟垃圾、她製造垃圾。」（高彥哲攝）

友善列印
中時
高彥哲

國民黨主席吳敦義今日上午出席國民黨124週年三重黨慶活動，替新北市長候選人侯友宜與議員造勢，他在會後受訪時對於總統蔡英文諷刺「國民黨是丟垃圾的人」一說；吳敦義回批，「她自己才在丟垃圾、製造垃圾。」

蔡英文昨天赴高雄出席「2018 IESF 世界電競錦標賽」受訪指出，在政府致力改革過程中，國民黨一再杯葛施政、反改革，怒嗆「製造垃圾或者丟垃圾的人，沒有資格去嫌掃地的人掃得慢。」意指國民黨是丟垃圾的人，民進黨正在收拾國民黨先前丟出來的事。

吳敦義認為，這2年台灣空氣污染嚴重，兩天高雄連八五大樓都看不到，這些空污問題雖然不能講說是蔡英文製造的，但因為她的無能，使得空汙問題傷害民眾健康，「她難道連這種忍人之心都沒有嗎？」

吳敦義也指出，蔡政府的能源政策完全矛盾，深澳議題電廠從選舉起來吵得好像非做不可，蔡為了選舉又再欺騙人民，一下說深澳不做、說要搞觀塘，她的能源政策就是錯的。

吳敦義出席黨慶致詞時痛批，兩岸已讀不回、社會風氣不佳，中央執政效率不彰，蔡政府沒有一樣做的好，要求蔡政府要趕快改過來的，不能改過的政府就是把他fire掉，也強調11月24日正好是國民黨黨慶，請大家用選票滅東廠、慶祝黨慶。

(中時 )

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