高雄反空汙四大訴求 環保署回應了！

2018年11月11日 15:20 中時 游昇俯

高雄今（11）日下午舉行反空汙遊行，要求高雄市訂定生煤管制條例、空汙法刪除移動汙染抵換固定汙染，反對中油曄揚石化廠高雄設廠，以及中鋼煉焦爐溼式改乾式、興達燃煤電廠改天然氣廠等四大訴求。對此，環保署表示，生煤管制條例及中油設廠需尊重地方政府權限，興達電廠除役，台電已排定時程，空汙法修法則可再溝通精進。

對於遊行訴求一，高雄市政府應立即訂定生煤管制自治條例，限定發電廠、石化廠、鋼鐵廠生煤使用量。環保署表示，自治條例須尊重地方政府需要，環保署後續會持續督導高市府加強大型汙染源之空汙管制工作，務實達成年度空品改善目標。

訴求二，台電興達燃煤電廠107年11月30日除役，改天然氣廠；高雄市政府核予大林電廠、中油大林廠、中鋼生煤使用量應自108年起減煤20%；中鋼應於109年前壓煉製程改為天然氣，煉焦爐焠火塔溼式改乾式、煤礦砂堆置場室內貯存。

環署指出，興達電廠已有4部燃煤機組除役規劃，包括第1、2 號燃煤機組，預計於112年除役，3、4號燃煤機組最快提前至113年除役；大林電廠則已規劃採超超臨界機組，預期將可有效減少單位發電量空汙排放情形，中鋼公司1、2階煉焦爐焠火塔溼式改乾式、煤礦砂堆置場室內貯存也已規劃進行改善。

對於訴求三，立即修正空汙法，刪除移動汙染抵換固定汙染條文。環署則表示，空汙法已於今年8月1日修正通過，各界對修正條文有建議之處，仍可透過立法機關持續檢討修正；本次修法已將移動汙染源抵換減量的限制條件納入考量，後續環署會將各界擔憂及各項議題，納入子法修正內容規範，並積極溝通說明，尋求共識。

訴求四，反對中油曄揚石化廠高雄設廠。環署指出，曄揚石化公司於高雄臨海工業區設廠，環評主管機關為高市府，高市府初判此案無須實施環評，高市府環保局亦於今年空汙法修正前，要求曄揚公司依新法精神進行風險因子評估，並與地方民眾廣泛溝通討論，目前正在審理中。

(中時 )