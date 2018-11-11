台北》蜂蜜檸檬水再出新招 吳蕚洋：祝大家雙11單身節快樂

2018年11月11日 15:08 中時 吳堂靖

台北市長候選人吳蕚洋昨於辯論會狂推「蜂蜜檸檬水」功效，引發網友熱議，也讓蜂蜜檸檬的搜尋度贏過柯文哲，11日政見發表會上，吳再出新招，一開始就搭上1111單身節，他表示，祝所有單身和非單身的民眾永遠健康快樂，也再次強調蜂蜜檸檬有助解決長照和健保議題。

由於昨天吳蕚洋於辯論會數度推薦「蜂蜜檸檬水」功效，結論更大唱「不愛江山愛美人」，

出其不意的表達方式，讓外界期待吳於政見發表會的表現。吳蕚洋今再度「開釋」，他表示施政者要慈悲為懷， 有些人說他像是傳教士，但施政者能人溺己溺、人飢己飢，人民一定會給你肯定，更自信表示「如果從政，應該是沒有人會跟他競爭」。

吳蕚洋也表示，自己的政見主題是「平安、健康、智慧、慈悲」，交通部分，將透過直達公車或是隔站公車，並於上下班時段提供單一價錢搭乘，提升交通效率，讓人民搭得開心搭得平安； 機車族部分，則透過在馬路中間畫設機車穿越道，提升行車效率和安全性。

另外， 吳也提出家庭防火器材要優惠，他說，滅火器或偵煙警報器應該讓人民輕易受用， 與其發放事後慰問金，不如做好事前預防。

最後吳蕚洋也再度強調「蜂蜜檸檬水」的功效，他表示若當選將在北市府提供蜂蜜檸檬水公民眾使用， 讓人民遠離病苦、長保健康，也可一併解決長照、健保問題！

(中時 )