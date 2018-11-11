高雄》陳其邁戴耳機疑雲 劉世芳控：韓國瑜陣營刻意操作

陳其邁競辦總幹事召集人劉世芳（中）指控戴耳機事件是韓國瑜陣營操弄。（柯宗緯攝）

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中時
PTT鄉民直指陳其邁政見會戴耳機。（陳其邁競選辦公室提供）

陳其邁政見會「戴耳機」疑雲持續發燒，陳競辦總幹事召集人劉世芳今（11）日將矛頭指向對手韓國瑜陣營。她認為，韓在政見會上表現不佳，只會打高空，反觀陳其邁是有料、準備好的，卻被韓陣營刻意帶風向操作戴耳機，企圖以假訊息干擾選情，現在已慢慢蒐證當中。

陳其邁昨天深夜大動作召開記者會，控訴遭網軍抹黑戴耳機，認為是有人惡意設局。劉世芳也持同樣觀點，她說，政見發表會後，包括綠營本身、中立選民、中產階級，發現陳其邁是有料的、準備好的，從第一分鐘聽到最後一分，就知道誰才可以帶領高雄往前走，但看到韓國瑜「好像都在打高空，沒有真的政見」。

劉世芳合理懷疑，就是韓國瑜陣營操作戴耳機亂帶風向，政見會前PTT上風向說「陳其邁戴耳機」，本來是寫「問號」，政見結束就變成「驚嘆號」，事後總部接到200多通電話抱怨「到底有沒有戴耳機」，本來競選幹部想說沒有的事就作罷，但經媒體及網路轉傳，不得不出來面對。

她認為，此事件以訛傳訛才趕快發布記者會，不願讓假訊息干擾選情，這場公辦政見會是高市選委會主辦，陳其邁有沒有戴耳機，中立的官員難道會不知道？記者會不知道嗎？這只是企圖干擾，沒法讓陳其邁把對高雄願景傳出去，如此就中了對方的計。

(中時 )

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