台北》韓國瑜唱紅夜襲 丁守中萬人造勢也要唱！

2018年11月11日 15:49 中時 周毓翔

丁守中萬人造勢，台北市國民黨立委齊聚相挺。（周毓翔攝）

國民黨台北市長參選人丁守中今天在凱達格蘭大道上舉行「台北2勝利，台灣奮起，繁榮為台北，守中挺百業」大型造勢。現場1萬2千張椅子坐滿，主辦單位保守估計至少已經1萬5千人到場。有趣的是，日前被高雄市長參選人韓國瑜唱紅的軍歌「夜襲」再度被拿出來唱，全場再掀高潮，雖然韓國瑜本人今天不會出現，但全場也是手比1號，高喊「韓國瑜凍蒜」。

丁守中今天的造勢場合也是國旗旗海飄揚，明顯受「韓流」影響，儘管韓國瑜沒來，主持人也不忘要帶大家手比「一號」支持韓國瑜，再比「二號」丁守中。八百壯士發言人吳斯懷更上台帶動唱「夜襲」，現場歡聲雷動大合唱。

台南市議員謝龍介在台上也突然唱起「夜襲」，他唱了一半停下來，爆料是韓國瑜叫他來台北唱的，他今天無法到場，一半讓謝龍介在台北唱，下一半他之後再補唱回去。鄭麗文也向台下喊，「韓國瑜跟丁守中當選的話，我們讓韓國瑜來台北謝票好不好？」台下支持者聽到後興奮歡呼。

國民黨立委賴士葆致詞時說，現在全台最大黨叫做「討厭民進黨」，所以大家要一起唾棄跟民進黨掛鉤的、勾結的柯文哲。賴士葆還嗆柯文哲，韓國瑜沒來丁守中的場子，有情有義對柯文哲，柯文哲卻派小野挺陳其邁，給韓國瑜捅一刀，「他沒有道義，所以大家要給他唾棄，投給柯文哲就是投給蔡英文，因此要拒絕蔡英文拒絕柯文哲，票要投丁守中。」

前台北縣長周錫瑋也說，專制、腐敗、台獨的民進黨終於要倒下了，柯文哲四年前吃民進黨奶水長大，今年還要吃民進黨奶水，因此他注定要落選。他說自己最近全台灣跑，聽到最多反應就是要打敗民進黨、要讓民進黨倒，「民進黨把經濟搞到衰敗，社會搞到仇恨對立，柯文哲又好到哪裡去？」

(中時 )