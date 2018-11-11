台北》台北我們要贏了！丁守中造勢場子湧進3萬人

2018年11月11日 15:26 中時電子報 陳儷方 、 戴安瑋

國民黨台北市長候選人丁守中今天下午在凱道舉辦造勢活動，踴入3萬人。（圖/中時電子報臉書）

前任台北市副市長李永萍。（圖/中時電子報臉書）

國民黨台北市長候選人丁守中今天下午2點30分，在凱道舉辦造勢活動，截至下午2時多，現場踴入3萬人，他們並在退役將領帶領下，高唱韓國瑜讓民進黨嚇壞的軍歌夜襲，還高喊「1124滅東廠」等口號；前任台北市副市長李永萍說，再兩個禮拜，我們要贏回國民黨執政，我們把中華民國贏回來；高雄人醒了，台北人也該醒了，請大家為丁守中拉票。

丁守中造勢活動，是於下午2點30分，在凱道舉行，現場陸續湧進支持民眾，到下午2點多時，初估有3萬人。他們在主持人鄭麗文的主持下，高喊口號「1124滅東廠」、「123救台灣」。鄭麗文說，1號是韓國瑜、2號是丁守中、3號是盧秀彥。東風吹，戰鼓擂，韓風來了，1124光復台灣。

退役將領吳斯懷也到現場，他上台向現場支持者說，全民最大黨是什麼？是討厭民進黨，這個政黨羞辱軍公教人員，壓迫勞工，讓大家討厭；最近韓國瑜只不過唱一首軍歌夜襲，就把民進黨嚇死。他要大家一起唱夜襲，嚇死民進黨，並說，1124滅東廠。我們愛台灣，我們要讓人民有錢賺。他並戴領現場民眾一起唱夜襲。

前任台北市副市長李永萍說，再兩個禮拜，我們就要贏回國民黨執政，把中華民國贏回來；高雄人醒了，台北人也該醒了，為丁守中拉票。過去在馬英九、郝龍斌16年來的努力，做汙水下水道建設，一年通一條捷運、垃圾分類，但這些交到怪怪的柯文哲手上、這四年柯文哲到底做了什麼？捷運有通半條嗎？根本開不了工；郝龍斌留下的公宅，柯文哲去剪綵，說是他做的，但他的政績就只有拆了北門引道，可是這是郝龍斌擔任第一任市長時就決定要拆了，沒拆的原因，是因為捷運還沒通車，通車就要拆了，所有的政績是割稻尾，柯每天都怪怪的，但騙不了我們，我們要恢復中華民國光榮。

李永萍說，柯文哲愧對支持他的年輕選民，年輕人的失業率高漲，比朱立倫的新北市還要高2倍，表示台北市的經濟沒有動能；過去4年，新北市的招商一直湧入，台北市因為解決不了大巨蛋，吸引不了資金。丁守中是專業的立法，也最重視都更議題、法案、討論，丁在立法院，就是要讓老年人生活有尊嚴，得到居住正義，1124把他送入市政府。

前任新北市長周錫偉說，歷史會記得2018，他聽到最大的聲音，反對民進黨，要讓民進黨倒。民進黨把經濟搞衰敗，柯文哲好不到哪裡去？過去最有榮譽感的是台北市，但今天台北市民有光榮感嗎？新北市招商第一名，那就是國民黨執政的縣市，國民黨的政治人物要對得起老百姓，解決痛苦，解決問題，老百姓所有的需要我們要幫他做到。丁守中很老實實在，不會溝漂亮的話，會做實在的事，支持丁，給我們台北市一個新的未來，給我們中華民國新的未來，2018在我們的手中，打倒民進黨打倒柯文哲。

立委許毓仁說，民進黨執政2年多以來，你們生活有無好一點？沒有；柯文哲上任以來，一顆大巨蛋也沒有解決，我們要的是可以解決問題的市長，高雄要站起來了，台中站起來了，台北還沒有，要靠你們，1124把丁守中送進台北市政府。

立委蔣乃辛說，看到台下爆場，高雄可以，台北市也可以，旗山鳳山爆場，台北也可以，台北市長選舉一定要換人做做看。丁守中與柯文哲的距離愈來愈近，今天辦活動，今天丁超柯，台北台中高雄，通通高票當選。

立委林郁芳表示，他最喜歡來國民黨的場子，可以一次把國旗看飽飽，看得很舒服，民進黨造勢的場子沒有一面國旗，1124這場選舉是中華民國保衛戰的前哨，否則2020會很辛苦，奠定2020把總統寶座拿回來。

立委李彥秀說，當全國都要翻轉時，台北是要不要向前走？柯4年把台北市當實驗室，走了多少官員，他去看李登輝，又講兩岸一家親，這次不要再被柯文哲變了，當各縣市要往前進時，台北市不能再變實驗市，高雄的韓，台中的盧、台北的丁都當選。

不要不藍不綠，要支持丁當選台北市長

立委蔣萬安說，大家有嘸信心？我們這次一定會贏對不對？！堅持支持丁守中。民進黨政府2年多來做得非常爛，爛透了，勞工政策一例一休，不斷長工時，過勞，完全荒唐，低薪過勞更嚴重，能源政據荒腔走版，以選舉考量，不顧生態的政府我們不能接受，年金改革粗暴，對立傷害無法彌補，年輕人失業率高，又低薪，近3年8％至9％，是平均的3倍，找不到工作又低薪，過勞長工時，我們不要再忍受，要站出來。這次地方選舉是對民進黨政府的期中考，給你全面執政不是給你全面傲慢，我們不製造悲情，我們有牛肉，帶領台北市向前行。

(中時電子報)