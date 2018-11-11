台北》政見發表會 姚文智火力全開轟柯P選舉帳目說謊

2018年11月11日 15:49 中時 陳燕珩

台北市長首場公辦政見發表會今登場，民進黨候選人姚文智緊接現任市長柯文哲之後登場，狂轟柯P聲稱要改變政治文化，說要公開透明，但自己政治獻金帳目不清，任內還以「網紅」姿態濫用行政資源拍宣傳片，辦競選活動還違法，一件件柯所標榜的事情，都讓人失望透頂。

台北市長選戰繼昨天舉行辯論會後，今天政見發表會緊接登場，除國民黨候選人丁守中因卡到造勢活動未出席，其餘4人均到齊，柯文哲在首輪發表時大談施政理念，主打改變政治文化、公開透明等價值。

隨後姚文智登場火力全開，狠批柯文哲講的理念4年前就聽過，但4年來卻讓人民失望，只會說一套做一套。他舉4年前監察院申報資料強調，柯文哲標榜選舉前半個月前就關閉帳戶，不再接受捐款，但關帳後又收了900多萬，上周他就開記者會質疑，柯卻說要問時任競選總幹事姚立明，政治獻金明明是柯本人申報、負責，「那麼多天來你無法說明，代表你說謊！」

姚文智說，柯文哲說謊雖沒有違法，但這是政治誠信的問題，代表他說的改變政治文化完全是一句假話，且外界針對他的政治獻金的質疑不只這筆，包括關帳後繼續收錢，500萬用一張小吃店收據申報，有人說捐錢未拿收據，柯通通沒有說明，還敢說其他政治人物都在撈錢，只有自己沒撈，請柯趕快說清楚。

他還抨擊，柯文哲說要超越藍綠，事實上是忽藍忽綠、又藍又綠，選前說要收回救國團劍潭青年中心，選後又賤租，還到婦聯會說現在好好的管它幹嘛，這完全不是追求轉型正義的態度。

姚文智說，除了政治獻金問題，柯文哲擔任網紅，用4554萬元市府經費拍攝72部片，且多是規避採購法，用不到10萬的經費避免招標，另外競選活動辦在七星公園違法，竟然繳1萬多快罰款後繼續辦活動，昨天造勢晚會更動用公務系統動員公務員。

姚文智狠酸，大家期待柯文哲改變政治文化，但光是一個選舉，柯就有那麼多問題、假公濟私，這不是以身作則，這是以身試法，甚至違法還說法令不合時宜，柯一件件標榜的事情，都讓選民徹底失望。

(中時 )