連勝文替市議員候選人陳偉杰站台造勢 懇託選民支持年輕人

2018年11月11日 15:29 中時電子報 綜合報導

距離九合一投票剩下最後兩個黃金周末，各黨輔選戰將全國跑透透。國民黨中央委員連勝文昨日來到新北市第一選區（淡水、八里、三芝、石門）市議員候選人陳偉杰競選總部，除了替陳偉杰拉票，拜託大家支持會做事的年輕人外，連勝文也呼籲越接近選舉，一定要提防選舉黑步，大家務必替陳偉杰固票，讓好青年成為好議員。

國民黨新北市第一選區市議員陳偉杰 提供

連勝文抵達陳偉杰競選總部就受到現場婦女會姊妹們熱情接待，現場高喊連勝文加油、陳偉杰凍蒜，掌聲加油聲不斷，顯見連勝文在淡水超高人氣。連勝文致詞時表示，陳偉杰來自基層，努力上進，選舉倒數時刻，大家要幫忙催票。而陳偉杰競選總部主任委員，也是現任市議員蔡葉偉說，越是接近投票，對手的抹黑奧步就會出現，為求當選不擇手段，心中只想著名利，卻沒有民眾。蔡葉偉也呼籲選民要小心，勿受謠言影響，一定要讓從接他棒、踏實認真的陳偉杰當選議員，為民服務。

陳偉杰說自己與連勝文多年來一起推動黨內革新，爭取年輕人被提名的機會，今年國民黨在各區都提名了許多年輕新人就是好例子。陳偉杰認為連勝文雖然來自政治家庭，卻從來沒有私心，不靠家族勢力占地為王，反倒是全家人都投身公益，奉獻社會。此次連勝文來到陳偉杰競選總部造勢，現場支持者也送上凍蒜蛋糕，象徵陳偉杰過關斬將、步步高升， 連勝文也勉勵他要努力替國民黨守住淡水席次外，步步為營，贏得最後勝利。

(中時電子報)