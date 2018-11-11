青年失業率六都第一 丁守中：市府不知不覺

2018年11月11日 15:31 中時電子報 綜合報導

選戰白熱化，韓國瑜韓流爆發，北漂青年議題成為關注話題。國民黨台北市長候選人丁守中今天表示，北漂議題代表青年哀怨心聲終於找到管道發洩，但現在北漂看起來也不再是成功保證，一如市議員王鴻薇提出政府統計數據，台北市15至24歲、25至29歲青年失業率均高居六都之冠，15至24歲青年失業率更高達14.7%。相較市府一向自傲獲得年輕族群大力支持，這個勇冠六都的結果，「對得起台北的年輕人嗎」？

丁守中辦公室 提供

他也強調，青年失業和柯市府招商引資成效不彰有絕對關係，同時為解決柯文哲解決不了的青年安居樂業問題，未來會成立青年發展局，透過單一窗口統籌協助青年解決就業創業問題，也會提供設籍台北市青年就學貸款零利率；籌資成立100億元青創基金；和企業、學校合作建置選秀平台，讓年輕朋友在校時就可接觸業界，畢業直接適應職場，縮短求職空窗期。

丁守中今天在臉書PO文做了以上表示。他昨天在台北市長選舉電視辯論中也從國際、兩岸關係視角出發，舉出大量數據，警示北市是全台年輕人失業率最高的城市，沒有更好的工作，以致於台北青年「西漂」赴陸讀書、找工作；甚至北京人民平均月收入已經追過台北市。「都是柯文哲新創的紀錄」，「讓人情何以堪」。

丁守中也說，柯市府政績不好就推給前任，但過去金融海嘯，景氣差到不行，郝龍斌市長每年還能平均創造一萬四千個工作機會，是現在柯市府的3倍；去年全台經濟成長，台北市就業人口數居然負成長；幾年下來，20歲到29歲失業率逐年攀升；年輕人失業率，台北最高，新北最低。市府還不知不覺，真難以置信。

他也強調，年輕人需要的是工作機會，解決失業問題一定要強化招商引資。過去東區繁榮的景象早已不再，金店面不是待租就是開娃娃機店，職缺越縮越少。凸顯了柯市府反商，台北停滯，市民不能再坐視下去。

(中時電子報)