福州公開賽》飲恨世界球王 周天成本季第4座亞軍

周天成在福州公開賽苦戰3局，仍飲恨世界球王桃田賢斗。(資料照/鄭任南攝)

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中時電子報
／綜合報導

2018福州中國大陸羽球公開賽今天是決賽日，台灣選手只有男單周天成晉級決賽，面對目前世界第一、日本好手桃田賢斗，兩人大戰三局，最終周天成13：21、21：11、16：21屈居亞軍，是個人本季第4座亞軍，桃田則收下個人本季第3座世界巡迴賽超級750級冠軍。

周天成本季戰機已經不錯，截至目前累積3座冠軍、4座亞軍，可惜和個人本季第1座750級冠軍擦身而過，而他接下來還要轉戰香港，挑戰13日開打的香港公開賽。

三局比賽周天成都是先拿下第一分，也都曾取得領先過，第1局小天6：3領先之後被桃田連得5分而陷入落後，追到9：9平手後，桃田又是連續得分化解危機，並率先搶下一局；第2局氣勢完全在周天成這邊，逐步拉開差距，至多曾20：9領先11分，雖被桃田追回2分，小天還是順利以大比分差追回一局。

關鍵第3局，兩人在前段打的膠著，桃田靠著一波9：2攻勢穩住陣腳，不過周天成毫不放棄，’努力追分，可惜就差一口氣，最後一分小天的球沒過網，桃田確定獲勝，鬆了一口氣躺在地上，隨後起身和周天成握手。

周天成生涯和桃田交手11次，2勝9敗居下風，本季交手6次只拿到1勝，最近雙方5次交手小天更是苦吞5連敗，目前仍在尋求突破這個「大魔王」的方法。

(中時電子報)

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