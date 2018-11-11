愛得酷又甜美 柏林愛樂與杜達美攜手十年情

杜達美領軍，柏林愛樂五度訪台。(牛耳提供)

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世紀交會，千呼萬喚，百年天團柏林愛樂已經抵台，率團的不是別人，正是21世紀帶著指揮棒走向古典音樂未來的杜達美。為了這趟令人無比期待的亞洲巡演，柏林愛樂罕見發出新聞稿書寫柏林愛樂與杜達美的十年情。柏林愛樂表示，十年前雙方初次合作早被預言是「樂團歷史上最酷的首次合作」，十年來這個「酷」感不增反減，分量加倍，也讓雙方至今有如此甜美的十年。

2008年六月，當時27歲的委內瑞拉籍指揮古斯塔沃．杜達美與柏林愛樂合作，演出深受大眾喜愛的西班牙等南美曲目，這場在柏林溫布尼音樂會之後，德國《每日鏡報評論》這樣評論：「今晚可能會成為樂團歷史上最酷的首次合作。」自此之後，杜達美便成為柏林愛樂的座上賓，經常邀請他舉辦音樂會，從2008年的溫布尼音樂會、新年音樂會；2012年在維也納舉辦的歐洲音樂會以及2014年、2017年溫布尼音樂會等等，每一次演出都帶來精采火花。

每個樂季杜達美經常有兩檔節目，曲目廣泛。無論是俄羅斯或法國作曲家的作品，或是莫札特、貝多芬、舒伯特、舒曼、布拉姆斯、華格納、馬勒到現代音樂，他總是以他富有活力、精力充沛的音樂風格給觀眾留下深刻印象。這也讓柏林愛樂與杜達美有了深厚的感情與默契。

杜達美說，柏林愛樂不僅技巧了得，更能理解作曲家的本質，「樂團團員何時呼吸，哪一個樂句需要更多的時間，樂團都能本能地演奏出來，這就是傳統。」

最新樂季當中，杜達美上月底不僅剛在柏林演出2場音樂會，安排伯恩斯坦、馬勒、蕭士塔高維契作品，也率團到泰國、台灣與中國等亞洲巡演率團演出這些曲目。在新任首席指揮上任前，柏林愛樂選擇杜達美踏上亞洲巡演，再次證明了樂團與杜達美相互欣賞之情。

柏林愛樂這次五度台灣巡演，也創下許多「第一」，這些「第一」包括這是樂團第一次在台灣演出3場音樂會，第一次造訪南台灣，成為第一個在衛武營演出的國際樂團；這也是拉圖爵士卸任後首訪，由客席指揮杜達美帶團，讓台灣樂迷親臨柏林愛樂嶄新時代的來臨。

(中時 )

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