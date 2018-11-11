台北》棄前嫌 連勝文站台力挺丁守中：我們會贏

丁守中首場萬人大型造勢活動。（影／中時電子報）
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穿上丁守中的競選背心，連勝文棄前嫌，為丁守中站台催票。（圖／翻攝中時電子報臉書）
國民黨台北市長候選人丁守中今天下午在凱道舉行造勢活動，現場湧進3萬人，氣氛非常high。（圖/中時電子報臉書）

國民黨台北市長候選人丁守中今天下午在凱道舉行造勢活動，吸引3萬人進場，氣氛超high，國民黨中央委員連勝文到現場站台力挺，他說，有人說政治是最高明的騙術，大家很有感受，這4年來唯一的改變，就是柯文哲從台大醫院的地下室，變成台北市長，夢想成真的，只有他自己，當初支持他的年輕人最慘，因為台北市是年輕人失業率最高的城市。

他說，不要管民調如何，我們要對自己有信心，這次選舉跟上次不同，國民黨內部全部支持丁守中，丁守中的條件也遠勝過柯文哲；選舉前沒有太陽花、沒有課綱、沒有食安等等的政治風暴，所以，這次只要大家站出來投票，我們就會贏，感謝大家支持丁守中。連勝文、丁守中曾有恩怨，2014年國民黨的台北市長初選時，丁守中曾轟連勝文是靠爸族，如果今兩人盡釋前嫌，連勝文到場為丁守中站台、幫忙催票。

資深媒體人唐湘龍說，我很抱歉我們租的場地太小了，昨天還在擔心天氣會不會太熱或太冷，但今天來的時候，才覺得場地太小了，大家都是自動自發，充滿了熱情。他說，丁守中不太會講話，但我們代表丁的團隊跟大家說謝謝。我們沒有了不起或炫耀，丁守中的政策準備超好，他不會找網紅，不玩藍綠，他有的就是完整的政策，堅定的信念及無可質疑的操守，請大家把台北交給丁守中，謝謝大家相信丁守中，2號。如果你不記得，只要記得2好3壞4出局。

(中時電子報)

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