小資族省錢！冬遊南臺灣「墾丁凱撒」住房下殺2.5折優惠

「花園客房」空間寬敞舒適，提供旅人絕佳入住體驗。（圖片提供／墾丁凱撒）

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「發現西餐廳」以各式珍饈美饌滿足饕客味蕾。（圖片提供／墾丁凱撒）

立冬已過，南臺灣依然被豔陽籠罩，想把握光陰前來墾丁遊玩，不可錯過墾丁凱撒線上旅展，精打細算省荷包。

迎接2018台北國際旅展，墾丁凱撒「線上旅展」11月16日上午12 時至11月27日止，住宿券最低下殺2.5折，搭配觀光局補助方案最高每晚再省1500元，消費滿萬元加碼抽LINE Points 5000點購物金，回饋不手軟。

住房方面，此次最優惠非「冬藏凱撒三天兩夜平日住宿券」莫屬，雙人入住搭配2客早餐，原價26400元，優惠價6600元，折扣下殺2.5折，每人每晚1650元起，同步適用觀光局補助最高每晚折1500元，線上旅展限量200張，旅展現場每日限量100張，數量有限售完為止;「景觀客房平日住宿券」每晚優惠價4500元，約3.4折，若搭配旅展指定日期加人不加價和觀光局補助方案，最低每人每晚750元起。

想入住佔地150坪獨棟峇里島風Villa，不可錯過「凱撒 Villa住宿券」原價77000元，旅展優惠價4人含早餐僅26000元，加贈4客發現西餐廳自助晚餐，走入室內，寬敞交誼廳與雙主臥房設計，配備私人花園泳池、露天溫水按摩池及原木發呆亭，完美呈現南方島國特有風情。

(中時 )

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