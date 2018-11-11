台北》我們要安居樂業 丁守中高喊：1124滅東廠

2018年11月11日 16:29 中時電子報 陳儷方 、 戴安瑋 、 林郁庭 、 楊馨

國民黨台北市長候選人丁守中進場時，受友持者熱烈歡迎。（圖/中時電子報臉書）

凱道登場！丁守中首場萬人大型造勢活動

「1124滅東廠」、「123救台灣」，國民黨台北市長候選人丁守中今天下午在凱道的造勢活動，吸引3萬多人湧入，丁守中進場時受到民眾、支持者熱烈歡迎，丁守中向群眾喊話表示，今天所需要的是安居樂業，民進黨政府今天不拼經濟，拼政治鬥爭、兩岸衝突，這些都是我們不要的；民進黨把公務機關變成東廠，所以我們要1124滅東廠。

丁守中對現場的支持者說，我看到大家的熱情，在場群眾人數，是柯文哲昨天晚上的好幾倍，大家手上握著的是國旗，護衛中華民國；丁守中絕對做一個都更的市長、絕對做一個拼經濟的市長，讓台北市成為安和樂利的地方，讓大家都能在台北市幸福地安居樂業。

他表示，昨天柯文哲的市長辯論會上，對所有問題都不回應，只照稿子念，所有問題都迴避，過去如此，現在仍是如此，他連對自己的柯粉都要說謊；昨天我們報告的選舉帳目，花的錢，是比他多的，但他卻說我們比他少，姚文智也講柯文哲帳目不清，柯文哲卻選擇完全迴避，柯的帳目就是不清不楚。丁守中的帳目，清清楚楚，我們花了2千多萬，但柯說我們說的不是事實，他連對自己的柯粉都說謊，我們當然不能相信他。

他強調，政治人物要始終一致，理念要勇於跟大家說，但柯文哲搖擺不定，為自己的立場道歉再道歉，他為了取得民進黨的支持，為兩岸一家親道歉，但發現民調下滑，他又反悔了，為了拉攏偏藍選民的選票，又說婦聯會做得很好，被綠營反彈後又趕緊道歉。柯文哲還說，他要做李登輝的傳人，騙藍騙綠騙中共，他就個是政治大騙子。

丁守中表示，10項公投案，柯文哲一個都不表態，他就是要兩面討好，充滿政治算計，柯文哲花了7千億，4年任期時間內有任何建設嗎？沒有。每天空話、大話、幹話，現東京、北京、首爾、上海、深圳，全都超過台北，連雅加達也超過台北了；過去3年多來，新北市的家戶所得中位數增加10萬元，台北只增加2百多元，扣掉物價，還倒退6％，不說看不到亞洲大城市的車尾燈，連在六都中，也都已不是領頭羊了，看到這情形能不痛心嗎？

他說，如果不想繼續看大巨蛋擺爛、公托擠破頭、沒有公宅、年輕人的前途繼續被抹殺，婦女被羞辱，就需要大家的奮起，中華民國要振衰起蔽，首都市長可以制衡腐敗的政府，做台灣的領頭羊，首都市長要了解兩岸，了解國際，可以在衝突中協調，保護市民發展利益，為了子孫的將來，我們一起打拚。1124我們滅東廠，跟南部的韓國瑜結合，他們的農產品我們幫忙好好行銷，跟新北市的警探市長合作，加強大家的安全。

(中時電子報)