台北》再拋「兩岸和平是目標」 柯P：我們應先表達善意

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台北市長首場公辦政見發表會11日登場，第二輪政見發表時，繼先前「兩岸一家親」後，柯文哲再拋出「 兩岸和平是目標」理念，他表示，陸客不來對台有些影響，但如果是因大陸不喜歡台灣而不來那才是嚴重，兩岸和平是個目標，我們應該先表達善意，但該做的準備還是要做。

柯文哲表示，1949年有200萬外省人來台，1987年兩岸開放探親，現在台灣陸配有38萬人，也有200萬人在大陸 工作經商，且台灣經貿有40%仰賴大陸，這已是現況，如果在台灣島內還要分出敵我，只是自找麻煩，自亂陣腳；另外，他認為未來15年中美對抗的局勢已經形成，這是台灣現況，我們要思考如何務實處理我們的問題。

柯文哲表示，因為這種國際情勢，他不樂見兩岸關係越來越緊張，民間、城市交流還是要維持，陸客不來對台灣經濟有些影響， 如果陸客不來是因大陸政策禁止，那還可以透過談判處理，但如果是因為大陸人民對台灣不喜歡而不來，那才是嚴重。

柯文哲表示，如何增加兩岸善意的交流十分重要，自己曾在2014年提出「互相認識、互相了解、互相尊重及互相合作」四個互相，到了2017年又多一個「互相諒解」，雙方都有內部問題跟困難，所以兩邊交往應秉持互相諒解態度。

柯文哲最後也重申，沒有人把自己的未來壓在別人的善意上，台灣要自立自強，經濟和國防要維持一定水準，在兩岸來講和平是目標，我們要務實處理問題，先表達善意，但該做的準備來是要準備。

(中時 )

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