彰化》王惠美腳力驚人 魏明谷「下腰」秀軟Q好腰力

2018年11月11日 16:54 中時 謝瓊雲

彰化縣長魏明谷在跑者起跑前秀出驚人好腰力，俐落下腰後再現「人體拱橋」，不久後俐落起身，引發陣陣歡呼。(謝瓊雲攝)

王惠美中午後抵達員林市，全程走完14公里，讓人佩服她的驚人意志力與好腳力。(謝瓊雲攝)

歷經4個小時的徒步，在員林公園會場發表演說時聲音宏亮、未顯疲態。(謝瓊雲攝)

選戰進入最後倒數，彰化縣長候選人比政見，也比耐力、體力。王惠美上午以4小時從二林至員林徒步走完4公里，腳力驚人；魏明谷則在田中馬為跑者鳴槍後，在起跑點前再現「人體拱橋」，筋骨軟Q引來領跑團陣陣歡呼。

台灣最有人情味的田中米倉馬拉松上午熱情開跑，雖然清晨空氣品質一度達到紅色警戒，1.65萬名跑者仍在霧霾中依序起跑！彰化縣長魏明谷天色未亮就抵達會場，與主辦單位一起鳴槍，在跑者們熱身時，還當場站在起跑點前下腰，自信展現軟Q好腰力。

國民黨籍王惠美則在上午8點21分與逾2000名支持者，徒步沿著所提政見藍圖中，捷運藍線所在148縣道二林、溪湖交界處，一路向東行至員林市三民公園，王惠美花4小時走完全程近14公里，致詞仍聲音宏亮，絲毫不顯疲態，驚人意志力與好腳力，令黨籍同志也不禁佩服。

王惠美說，彰化人口流失1.2萬人口，未來四年是彰化發展關鍵時刻，彰南捷運的興建才能平衡南北彰發展，呼籲選民換縣長，讓有心的換掉沒心的，她當選後將馬上成立專責單位全力推動彰南捷運。以後就可以直接員林坐捷運到二林，就不必向今天為了爭取捷運，辛辛苦苦一路從二林走到員林。

面對對手批評「不幫忙爭取、只會潑冷水」，魏明谷在彰化市果菜市場促銷優質蔬果農產時親自上火線回應，南彰化鄉鎮面積大於北彰，應先健全公路網再談捷運規畫，否則將成為蚊子捷運，浪費工程經費。

他強調，三橫三縱、30分鐘生活全經費全部到位，預計2021年就會全部完工通車，南彰現有公車載客率不高，蓋捷運一定賠錢，縣府沒有足夠經費興建、維護；將加強與醫院、客運業者合作，增加接駁班次，讓南彰學生通勤、老人就醫更方便。

(中時 )