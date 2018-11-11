技高外語群課綱 中、高階英語聽講課程以全英語授課為原則

教育部課審大會今天在高雄蓮潭會館舉行。

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教育部昨天、今天審技術型高中課綱，在外語群方面，中階及高階英語聽講練習科目教學，教師以採全英語授課及評量為原則；餐旅群方面，若涉及博弈娛樂業及酒類服務，則教學上以讓學生認識這些行業為主，不能讓他們涉及賭博或飲酒。

繼昨天之後，教育部今天在高雄蓮潭國際會館召開課審大會第114次、115次會議，總召集人教育部長葉俊榮主持，出席委員人數分別為34人、35人（全體委員共48人）。

昨天會議討論了技術型高中餐旅群的課綱，今天則完成外語群及設計群第二輪審議，經決議為修正通過。教育部表示，外語群及設計群課綱草案已完成審議，進盡速依行政程序發布。

教育部國教署代理署長許麗娟說，餐旅群之觀光餐旅業導論等科目涉及博弈娛樂業及酒類服務等，考量學生未滿18歲，於教學注意事項時增列兒童及少年福利與權益保障法有關賭博及酒類等相關警語文字。也就是，老師教學時，主要是教導學生認識博弈及酒類服務的行業，但不能讓他們在學習過程涉及賭博及飲酒。

至於外語群已擷取英、日語共通基礎技能形成職場實務技能領域供學生跨領域學習，在中階及高階英語聽講練習課程上，也應以全英語授課為原則。許麗娟說，希望藉此盡量拉高全英語授課的比例。

設計群專業科目設計概論之教學注意事項增列智慧財產權包括專利權、商標權、著作權與原住民族傳統智慧創作保護條例等。

此外，本屆課審大會48位委員中，非政府代表委員37人，其中1/2的委員、19人是2年任期，到11月24日止。許麗娟說，這些任期到的委員，除非他們不願意，否則教育部都會續聘，以讓後續的技術型高中群科課綱及特教課綱可以繼續審下去，12年國教課綱仍會如期於明年8月實施。

(中時 )

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