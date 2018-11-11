11月來台陸客大減近4成 業者批官員「不知疾苦」

選舉將至，陸客人數又更減少。（報系資料圖）

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大選將至，對慘淡的觀光旅遊業而言無疑是雪上加霜，根據移民署統計資料顯示，11月1、2日陸客送件人次團體較去年同期減少38.3％、個人減少9.6％。交通部長吳宏謀日前參訪南投時表示「陸客不來對觀光影響小」，業者痛批他明顯是不知民間疾苦的官員，只會「講外行話」。

旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，政府只會吹噓觀光人口成長，然而民間感受卻不是這麼一回事，年底又碰到九合一大選，觀光人數恐怕又會再降冰點。

根據移民署資料顯示，今年10月陸客入境人次與去年相比，團體減少23.7％、個人減少6.4％；11月1、2日陸客送件人次團體較去年同期減少38.3％、個人減少9.6％。

蕭博仁指出，近年來團觀光團客比例僅剩2成，高達8成旅客是自由行，如此一來「飯店會倒、遊覽車會倒、餐廳會倒、購物店也會倒」，自由行旅客只能靠雙腳旅遊，因此不可能選擇交通不便的中南部旅遊。

南部觀光業者指出，陸客不只量減少，質也有降低，因為大陸官方不鼓勵民眾來台旅遊，國內旅客為搶客源，只好調整價格應對，過去陸客來台團費大約要1萬元，現在行情價卻掉到2、3000元，來台的多是二、三線城市的居民，消費力低、購買力明顯下降。

業者表示，過去南投日月潭遊船每天會跑28到35趟，現在跑1趟就已經很多了；以前阿里山景點停車場一位難求，如今也門可羅雀，票價上漲仍無法填補虧損；高雄六合夜市更是慘到攤商人數比遊客人數還多，業者直說「觀光景氣好百姓自己會發現，哪需要官員宣傳，笑死人」。

有遊覽車業者指出，南部許多遊覽車業者都縮編到原先的十分之一，過去兩年虧損值就高達4、5億，且國內遊覽車業有5成是個人車主，這些車主投入畢生積蓄，甚至以房子作為擔保投資遊覽車，如今旅遊業萎縮，個人車主更是首當其衝，可能積蓄沒了、家庭也沒了。

業者表示，雖然國內觀光客人次有增加，但結構卻大不相同，陸客減少、日韓與東南亞的旅客增加，然而陸客多會選擇8天7夜跟團環島旅遊，因此全台觀光業者都可受惠，日韓與東南亞旅客則多是選擇4天3夜自由行，因為時間有限、交通考量，往往只能困在台北。

(中時 )

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