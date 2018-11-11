自由行客擠北部 公會指政府應「規劃線路」

自由行陸客在日月潭水社碼頭附近逛伴手禮店，買氣也大不如前。（記者李鋅銅攝）

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來台觀光客結構改變，近年自由行旅客逐漸增加，比例多達8成，然而自由行旅客礙於交通問題，通常只能選擇捷運網絡綿密的北部旅遊，導致中南部觀光業者叫苦連天。旅遊公會認為，政府應為旅客規劃線路、交通等，將資訊串連。學者則認為政府補助交通或住宿，不如提供「旅遊券」，讓全旅遊業者都能雨露均霑。

旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁指出，近年自由行旅客大增，礙於交通問題，旅客通常在桃機下機後，直接搭上捷運前往北部旅遊，導致中南部、東部的觀光業者營收年年下降。他表示政府可以開放「多點進出」，旅客就能「北進南出」、「中進東出」等，全台觀光業都能獲利。

蕭博仁認為，政府應為旅客規劃線路，包括食衣住行育樂等該如何處理，自由行旅客才不會無所適從。他舉例日本自由行旅客多，東京都內的環線地鐵系統設計完善又綿密，自然能讓商機遍佈各地，反觀台灣除了北部外，其他地區若不是跟團，根本沒有辦法前往想去的景點。

世新大學觀光學系副教授陳墀吉指出，自由行是一個趨勢，小眾旅遊、主題性旅遊已是多數人會選擇的旅遊模式，但自由行旅客不像一般團客，去的景點都是固定幾處，反而會自己亂竄，這時政府提供的後端系統更顯重要。

他舉例，旅客想來台觀賞黑面琵鷺，若是跟團自然會有人為他準備交通、住宿、餐飲等，但當他選擇自由行時，就得自己準備，然而網上資訊雜亂又參差不齊，旅客可能只好放棄比較郊外的景點。政府若可提供一套完善的後援系統，旅客絕對會更感方便。

陳墀吉表示，近日政府補助旅遊多是針對住宿或交通，但業者可能會因此抬價，他認為政府可以直接提供「旅遊券」，讓消費者選擇要花在旅遊上的哪一項目，包括看表演、買伴手禮等，讓整個觀光業都雨露均霑。

(中時 )

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