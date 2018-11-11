獨／班鐵翔妻大婚卻「臉僵」 背後原因曝光

班鐵翔昨晚大婚，妻子的臉看起來怪異，原來事出有因。（粘耿豪攝）

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班鐵翔（右）30多年前曾和池秋美合拍戲，兩人有深厚交情。（班鐵翔提供）
池秋美昨晚盛裝出席婚宴。（粘耿豪攝）

資深演員班鐵翔昨(10日)晚和台商老婆Celine舉辦婚禮，新娘臉部看起來怪異，拍照時，攝影師要她笑得開心一點，她始終沒露出笑容，一度也被疑「進廠維修」。今Celine說明原委，原來她在婚禮前2天突然顏面神經失調，才會臉僵笑不出來，她對自己在人生重要時刻卻無法展露漂亮一面，心情十分難過，班鐵翔心疼老婆，不斷地安慰她「妳永遠是我眼裡最美的」，十分體貼。

Celine今表示，婚禮前幾天曾在跑步機上摔下來，當時手、腳有多處瘀青，她沒在意，繼續讓自己每天想很多事，對婚禮所有細節也都親力親為，婚禮前2天突然控制不了臉部肌肉，她連忙向熟識的外科醫生好友求救，對方告訴她，嚴重者可能眼歪嘴斜、說話不清楚，慶幸醫生好友要她不用擔心，判斷是因為她為了婚禮，加上籌備燕窩生意累過頭，之後只要多按摩、多休息，心情放輕鬆就能緩解。

昨晚結束婚宴回到家，班鐵翔趕緊到浴缸裡放熱水，丟了幾片柚子皮、橘子皮，再加點精油讓她泡澡，「他平時很浪漫多情，看到我這樣，他說夫妻倆真的更要把身體照顧好」。Celine懊悔輕忽了自己的年紀，今天整張臉還是動彈不得，「這次得到教訓，不敢了」。

昨晚婚宴賓主盡歡，與班鐵翔有近40年交情的池秋美，一上台就說「我今天是來參加『前男友』的婚禮」，把台下賓客嚇壞，以為2人當年有段舊情；池秋美接著說，因為30年前她演出電視劇《星星知我心》，劇中飾演成年版的「彎彎」角色，當時戲裡男友就是班鐵翔，她自己平時很少露面，「我今天一定要親自送祝福給他們」，隨後在台上獻唱。

(中時 )

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