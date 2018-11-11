台北》蔡執政2年丟5邦交國 馬英九預言：還會再丟3個

2018年11月11日 17:05 中時電子報 陳儷方 、 戴安瑋 、 林郁庭 、 楊馨

前任總統馬英九。（中時電子報臉書）

國民黨主席吳敦義。（中時電子報臉書）

國民黨台北市長候選人丁守中今天下午的造勢場子，熱鬧滾滾、擂鼓震天、國旗飄揚，前總統馬英九現身站台表示，現在的台北市只有4個字可以形容「欲哭無淚」，他拜託丁守中一定要當選，「我們就不會哭了」，並說，蔡英文還有1年半任期，恐再丟3個邦交國，「我們真的不希望看到這種情況，尤其是，我們不能接受他拿統獨爭議來混淆視聽，轉移焦點。」

馬英九、吳敦義、張善政等人今天下午紛紛在丁守中的造勢場上現身。吳敦義說，現在時機又到了，因為蔡英文女士，2年半做得很不好，所以「2020我們一定要重返執政，撥亂反正」。

馬英九表示，他看到這樣的場面，既陌生又熟悉，好感動。他說，民心思變，國民黨士氣如虹，整體情勢往上攀升。他要推荐丁守中，丁守中已耐心等待24年，機會終於到了；現在的台北市只有4個字形容，欲哭無淚，「守中兄，拜託你一定要當選，我們就不會哭了」；他在全台各處跑，感受民進黨執政2年，民怨沸騰，呼籲大家：2018從這裡出發，2020拿回政權。

馬英九說，蔡英文拿他4天前在研討會的發言批評，說他傷害中華民國主權。但他要說，他執政8年，只丟1個邦交國，蔡執政2年多一點，就丟掉5個邦交國，是誰比較會傷害中華民國主權？蔡英文任期還有1年半，這樣算下去，還要再丟3個，「我們真的不希望看到這種情況，尤其是，我們不能接受她（蔡英文）拿統獨爭議來混淆視聽，轉移焦點。」今天是地方選舉，跟統獨無關，希望蔡總統不要再轉移焦點，混淆視聽。

前任行行政院長張善政說，看到今天這樣，他就知道我們贏了。「一年前，守中來找我，表明他想選市長，我問他憑什麼幫他？他說，20多年來，每天在想台北怎樣可以變得比較好？如果有機會，最後一個工作就是台北市長，我聽了太感動了」。

張善政表示，丁守中的對手，4年就在對面的台大醫院，柯文哲那時想當市長看看，結果不小心選上了，現在柯文哲又看上的，是我們背後的那棟樓-總統府。

張更抨擊柯文哲，都更、青宅、招商，都失敗，柯文哲剪綵的都更，是郝龍斌做的，4年內柯只有1件，郝市長150件。台北市這4年都在睡覺，台北市過去4年規畫的新捷運路線是0，台北市如果再跟過去4年一樣，將來就會變得跟高雄一樣，變得又老又窮；高雄已經發現後果，選錯一個市長就浪費4年，高雄已浪費了20年，他們現在已經要讓高雄市翻轉。

張善政說，20年後，若下一代帶著他國外的朋友來台北，外國人問你台北為什麼又老又窮？你要回答，是因為20年前選了網紅當市長？為了我們台北未來的驕傲，要把丁守中送進市政府。

(中時電子報)