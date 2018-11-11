美中貿易戰夾殺！這國出口商竟不受影響

美中貿易戰火夾擊之下，菲律賓出口業務多元發展、深具開放性，可以說相當成功的閃避了兩國摩擦所造成的衝擊。(示意圖/Shutterstock)

友善列印
中時電子報

美中貿易戰衝突不斷，各國紛紛喊苦，尤其是出口業務最受衝擊。於此之際，東南亞國家菲律賓卻因為出口業務多元發展、深具開放性，即使仍有與美國和中國的貨運往來，但是他們的出口商卻坦言，目前營運狀況幾乎沒有受到什麼特別大的影響，可以說相當成功的閃避了兩國戰火。

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根據《菲律賓星報》(Philippine Star)報導，美國和中國之間持續進行的貿易戰，波及全球，但卻幾乎沒有對菲律賓出口商成員產生太大的影響，也沒有削弱他們的運作。菲律賓出口商協會(Philippine Exporters Confederation Inc.)解釋說，那是因為菲律賓的出口商業務很多元化，也很具有開放性。因此能夠成功避開貿易戰火。

報導說，菲律賓出口商協會針對51家公司進行調查，其中超過一半(26名)受訪者都向美國出口商品，另有5名向中國出口產品，以及有2名同時與美中都有業務往來。

但是結果發現，身為美中供應鏈成員的受訪者中，只有12%、23.5%的公司認為他們感受到輕微影響。其中9名受訪者表示他們沒有受到影響，8名表示受到輕微影響，只有3名表示受到很大的衝擊。

事實上，美國和中國都同樣是菲律賓的前3大貿易夥伴，遭受貿易戰火的波及也是在所難免。但將近4成的受訪者都沒有感受到美中貿易戰對他們的出口業務造成衝擊，因為他們不是兩國供應鏈的一部分。此外，由於菲律賓的出口商業務很多元，並具有開放性，因此即使與美中有貿易往來的公司，也都能夠成功的避開貿易戰火。

(中時電子報)

文章來源：Exporters unaffected by US-China trade war

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