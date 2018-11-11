台中》大船入港！林佳龍、楊典忠攜手打造海線新榮景

2018年11月11日 17:43 中時 盧金足

台中市長林佳龍（左三起）11日與台中市議員候選人楊典忠以「包子、粽子」祝福選舉「包中」。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（左二）與台中市議員候選人楊典忠超人氣，支持者熱情相挺。（盧金足攝）

台中巿長林佳龍與市議員楊典忠競選總部11日正式成立，林佳龍說，市府挹注多項建設，尤其台中海線建設不斷，包括捷運藍線延伸台中港、三井OUTLET PARK、運動公園等各項建設發展、空氣品質改善實際措施，強調海線發展「大船入港」，盼市民朋友繼續支持，也要出來投票，除了海線發展，大台中也持續進步。

今日上午競總部成立大會熱鬧登場，由林佳龍市長、立法院副院長蔡其昌、工策會總幹事蔡世寅、民進黨台中市黨部主委何明杰等多位代表到場參與。

林佳龍為楊典忠披上競選綵帶，並贈送包子、粽子、蘿蔔、蒜等，象徵「凍蒜、好彩頭、包中」，支持者熱情相挺，還有鄉親推著輪椅在第一排等候與林佳龍握手，小朋友化身小小助選員全場旗海飄揚。

「厝起一半，師傅毋通換！」林佳龍強調，鄉親最盼望的捷運延伸海線已獲中央核定，未來將是大台中東西向重要的交通運輸帶，有助於海線民眾與市中心節省往返車程時間；梧棲三民段社會住宅已經動工、空氣品質的改善推動成果佳、社會福利更提升，各項施政成果，讓過去風頭水尾的海線，變成最有希望，能投資、開發、好生活的地方。

林佳龍指出，南山截水溝、南勢溪、梧棲大排、綠川、柳川等排水改善，以及葫蘆墩圳掀蓋，河川整治不但要不淹水，也成為熱門觀光景點。

海線許多觀光景點過去沒有被好好發展，經過市府團隊3年多的努力，包括鰲峰山公園改善為全國最美、梧棲漁港升級國際觀光漁港、高美溼地周邊規畫整體發展，現在反成為在地鄉親最驕傲的建設。

林佳龍呼籲選民站出來投票，支持做事的市長、認真的議員楊典忠，獲得現場鄉親熱烈回應肯定。

林佳龍隨後也至龍井後援會成立大會活動，與市議員候選人陳世凱、張家銨共同站台，超過千位支持者夾道歡迎。

林佳龍表示，台中正在持續進步，需要地方市議員來爭取建設、監督預算，未來希望市長、市議員、里長「服務一條龍」，讓地方發展再提升，台中繼續前進、進步、共好發展。

(中時 )