中職》大讚台灣頂尖投手 藍寅倫：不比日本差

Lamigo桃猿藍寅倫。（中央社資料照）

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中時電子報
/桃園報導

Lamigo桃猿藍寅倫近期在台日交流賽、羅德交流賽都有好表現，今天（11日）談及這幾場比賽的心得，他認為台灣的頂尖投手，表現其實不比日本差。

藍寅倫從台灣大賽就維持絕佳手感，系列賽5戰24打數擊出11支安打包括2發全壘打、貢獻3分打點、打擊率高達4成58。中職賽季結束後，他不但在台日交流賽面對日本國家隊有開轟表現，近日在猿隊與羅德的比賽中也是球隊中少數連2戰敲安的球員。

談及近期與日本球隊密集交流的感想，藍寅倫最先提到的是雙方的投手，「如果以頂尖投手來說的話，台灣不一定輸，他們這次去的也是頂尖投手，跟台灣的投手沒有太大差別，都很厲害。」

中職聯隊投手在台日交流賽表現突出，其中江辰晏、施子謙各3局、2局投球不但沒有失分，更沒被對手擊出安打，第3任投手吳丞哲雖被擊出安打但也守住得分大門，邱浩鈞、陳禹勳也無失分，日本隊直到9局下才攻破得分大門。中職聯隊投手群繳出極具壓制力的表現。

統一獅投手施子謙（左）、江辰晏（右）在台日交流賽表現優異。（資料照，鍾亞芳攝）

此外，中職賽季結束後，藍寅倫立刻投入中職聯隊備戰台日交流賽，從日本一回到台灣，藍寅倫緊接著要面對連3天與羅德的交流賽。

被問及體能方面的問題，藍寅倫表示：「其實最辛苦的是5、6月天氣最熱的時候，那時候真的是很痛苦，不過撐過去之後就會有更上一層樓的感覺，現在也會覺得，最累的都撐過了，現在算什麼。撇開疲勞的問題，不管身體狀況好不好，每天都還是要想辦法面對比賽。」

(中時電子報)

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