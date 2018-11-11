中市大里中興國宅都更案動土 研議分配青年住宅

2018年11月11日 17:25 中時 盧金足

原中興國宅有193戶，更新後規畫2棟地上20層、地下4層建物，可容納222戶，落實居住正義。（盧金足攝）

中市大里區的中興國宅都更案因921大地震倒塌，經歷19年終於透過公私協力重新啟動，11日舉行動土典禮；台中市長林佳龍表示，市府積極進行都市活化再生，以都市更新方法推動社區重建，中興國宅完成後不僅落實居住正義，將研議分配青年住宅，有助活絡地方發展，也讓青年勞工有房住。

市長林佳龍、副市長林陵三今日在都市發展局長王俊傑、賑災基金會董事長張景森陪同下出席中興國宅都更案動土典禮

，立法委員何欣純、市議員李天生也到場見證。

「完成不可能的任務！」林佳龍表示，921大地震後，台中市區域內有許多嚴重毀損建物，市府團隊上任後積極推動都市活化再生，加速以都市更新方法進行社區重建。

林佳龍說，原中興國宅有193戶，更新後規畫2棟地上20層、地下4層建物，可容納222戶，落實居住正義，市府也將和賑災基金會進一步研議，分配青年住宅，不僅活絡地方，也讓青年勞工有房住。

市府推動台中市區域計畫，大里在「屯區市區化」政策下，與太平、霧峰整合發展，包括第15期市地重畫、擴大大里都市計畫、夏田產業園區計畫和塗城地區的開發，加上捷運、74號快速道路的交通政策，帶動地方整體發展。

台中市府都市發展局長王俊傑表示，原來的大里中興國宅因921地震嚴重受損，經判定為全倒建築物，住戶生活居所毀損，必須儘速進行家園再造工程，原中興國宅的住戶盼透過都市更新重建住宅，申請籌組更新會辦理重建，過去施工期間因工程品質及工程計價問題等爭議，導致工程停擺。

在林佳龍上任後積極推動都市活化再生，以都市更新方法推動社區重建，提升整體環境及居住品質，再加上內政部營建署個案輔導、市府召開重建專案研議會議，透過公私協力方式重新啟動中興國宅更新案，打造安全防災新社區，完成家園重建。

都發局強調，中興國宅更新案對台中都市更新具有指標性意義，更新後的中興國宅規畫2棟地上20層、地下4層的鋼筋混凝土造建築物，共可容納222戶，相信將可帶動其他老舊建物、街區籌辦都市更新，開啟新契機。

(中時 )