SBL》都不想贏？達欣與台啤熱身賽和局收場

2018年11月11日 17:19 中時電子報 黃及人

今年超級籃球聯賽(SBL)彰化熱身賽首場和局出現！台北達欣與台灣啤酒打完正規賽40分鐘，雙方打成63比63平手，由於熱身賽不打延長加賽，所以此役就以和局作收，僅有麥克連1名洋將可用的達欣，熱身賽戰績2敗1和。

SBL史上最大尾洋將梅約最快要到今晚(11日)才會抵台，今年3場熱身賽都用麥克連獨撐大局，主力控衛蘇翊傑也都沒有上場，達欣明顯還沒拿出真正實力應戰，大部分熱身賽都在磨練新秀，以及新球季負責調度的王志群功力。

其實雙方最後都有贏球機會，上季還在達欣效力的台啤後衛王子綱，讀秒階段先是成功抄截，接著更搶進攻籃板，最後8.2秒站上罰球線，可惜他兩罰中1，只能追平比數，而達欣的最後一擊，就在呂濟而中距離跳投沒進當中結束。

熱身賽越打越好的達欣洋將麥克連，11日貢獻14分、19籃板及7火鍋，差點完成火鍋大三元，黃鎮替補也拿14分，上季動刀徹底休兵的「阿飛」施顏宗替補只打12分鐘，就有2投全進、拿下7分演出，看來膝傷復原狀況不錯。

台啤只有塞瑟夫得分上雙，他拿17分、8籃板，愛德只拿7分、4籃板，熱身賽持續無法展現他在去年瓊斯盃的兇猛外線火力，台啤主力射手「小台東」黃聰翰確定右手食指骨折，目前可能選擇不開刀，只固定手指靜待恢復。

(中時電子報)