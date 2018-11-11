南投》選舉花招無奇不有 竟出現13年前新聞當黑函

南投縣長林明溱為縣議王彩雲的網路黑函，指是選舉最後尾聲的「選舉奧步」，呼籲選民勿被誤導。（楊樹煌攝）

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爭取5連霸縣議員競選的王彩雲，痛心的秀出網路上以13年前新聞，發出的黑函。（楊樹煌攝）

選戰進入最後2周的倒數計時時刻，各種選舉花招紛紛出籠，埔里鎮最近就出現有人以13年前的1則新聞，在網上發布，想以民眾未詳看新聞時間，誤以為是現在，來誤導民眾，企圖影響選情，讓欲爭取5連霸縣議員的王彩雲，至表痛心，除向警方報案，並在今11日競選總部成立時向到場民眾揭露此一選舉奧步。

南投縣第5選區縣議員候選人王彩雲，今天競選總部在埔里鎮忠孝路成立，其超人氣，吸引近千人湧至會場，場面至為盛大；立委馬文君、南投縣長林明溱、縣議會議長何勝豐、埔里鎮長周義雄、縣農會理事長胡嘉宸、埔里鎮農會理事長江林秉、總幹事何世鴻、水利會長林庚辛及鎮長候選人廖志城、吳國昌、蔡清輝等都到場致意。

由於連日來有網路貼出「送粉餅禮盒 投縣王彩雲被傳訊」黑函，該則2005/11/4的新聞，早在檢調單位調查後，查無證據而結案，因新聞中的日期字跡很小，不少人未詳看，而誤以為是現在被查獲的疑似賄選案，致謠言四起，讓其飽受困擾，王彩雲特在競選總成立時，揭露有心人企圖誤導民眾的卑劣手段，高聲疾呼選民要認清「選舉奧步」又浮現，籲請選民勿被誤導。

南投縣長林明溱也在會中呼籲選民，競選近尾聲，各種選舉花招都會出籠，民眾如有聽到謠言定要查證，切勿被誤導還信以為真，同時林縣長也在會中大力推荐已連任4屆議員的王彩雲，是議會相當有服務熱誠且關心地方各項建設的資深好議員，值得大家全力相挺。

(中時 )

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