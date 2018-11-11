台南市》公園騎單車 蔡筱薇推東區藝文、休閒再升級

東區議員候選人蔡筱薇（右）在立委林俊憲（中）陪同下騎單車逛公園，體現自己的休閒政見。（程炳璋攝）

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台南市東區市議員選戰競爭激烈，民進黨提名候選人蔡筱薇以新人之姿應戰，11日在巴克禮公園舉辦「美好騎跡-綠色行動日」腳踏車騎乘活動，騎單車繞公園體驗自己提出的「優質自行車專用道」與「戶外雕塑公園」兩項重文、休閒建設政見。

東區是台南市文教區，文教政見是各候選人的重要訴求，蔡筱薇主推「五星級自行車休閒路網」、「台南首座戶外雕塑公園」兩項政策願景，獲黃偉哲肯定，諾未來如入主市府，將會推動落實。

蔡筱薇11日舉辦的「美好騎跡-綠色行動日」活動，邀請市民跟她一起騎自行車遊巴克禮周邊，先行認識、體驗自行車專用道與雕塑公園用地的現況。擴大宣示「公共藝術普及、綠色宜居新生活」等概念。

林俊憲表示難得有機會悠閒騎騎腳踏車，巴克禮公園周邊將來會有許多重要藝文展館、便捷交通設施集中在這裡，很適合市民從事觀光、運動、休閒活動。

林俊憲表示，蔡筱薇提出的「東區藝文、休閒新佈局」的區域發展概念，有年輕人有自己的進步觀點與主張，可以為城市發展帶來新的活力，未來他會在中央爭取資源，協助落實這些重要建設。

蔡筱薇希望未來能順利進入市議會，督促市府將東區打造成台南市最具現代進步都會風貌的區域，具有豐沛的藝文休閒能量，也能打造出國際級的展館吸引國內外觀光客到來。

(中時 )

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