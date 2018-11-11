羽球》丹麥好手批大陸選手打假球 直呼：令人作嘔！

丹麥男子羽球選手維汀胡斯，透過社群網站發文，痛批中國大陸男雙選手打假球。(資料照/美聯社)

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中時電子報
／綜合報導

男子羽球世界排名第30的丹麥選手維汀胡斯日前在個人臉書粉專發了一篇怒氣騰騰的文章，直指福州公開賽男雙8強賽中國大陸何濟霆/譚強、李俊慧/劉雨辰的比賽中「不夠認真」，還附上照片表示兩個組合在第2局被主審叫過去警告，要雙方「認真打」，維汀胡斯的指控讓原本不知情的世界羽聯（BWF）注意到，丹麥電視台引述維汀胡斯說法，表示BWF已派代表調查。

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維汀胡斯在臉書粉專寫道，這場比賽第1局只進行9分鐘，在李俊慧/劉雨辰發球出界後結束該局，第2局一樣還是很多球力道過大出界，甚至出界達1、2公尺，看起來就像是在球場上演一場鬧劇，也讓他回想起2012倫敦奧運4組女雙都出現不想贏而亂打一通的荒唐比賽，他痛批：「這真的很糟糕！」

維汀胡斯並說，雖然李俊慧/劉雨辰和何濟霆/譚強在第3局有展現想贏的心態，但整體來看這還是一場令羽球運動很難堪的比賽，維汀胡斯補充：「很幸運本戰沒有透過轉播被全世界看到。這場比賽和規則、誠實背道而馳，很明顯是假球、令人作嘔，真的不該發生在這麼一項美好的運動裡。」

丹麥電視台聯絡BWF主席拉爾森（Poul-Erik Høyer Larsen）、BWF秘書長倫德（Thomas Lund），兩人都表示不知情，丹麥電視台聯繫了維汀胡斯，獲得的訊息是BWF已派代表調查這件事，該電視台指出，由於類似的行為不是首次出現在羽球場，有選手看到疑似違規的舉定，發生譴責是正確的。

(中時電子報)

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