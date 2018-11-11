影》加州大火死亡人數上升至25人

2018年11月11日 17:39 中時電子報 江飛宇

美國加州自8日開始，遭遇多起大型野火，北加州的死亡人數達到23人，而南加州發現有2人死亡，該州的死亡人數達到25人。

美聯社報導，位在北加州的天堂鎮(Paradise)的全部2萬7千名居民全部撤離，多數人只能眼睜睜看著家園燒成廢墟，大火仍未見控制，大多數人仍然被禁止返回

北加州布特郡(Butte County )警長柯瑞．霍納(Kory Honea)說，週六發現14具遺體，北加州的死亡人數達到23人，至於南加州已確定2人死亡，因此全州目前已知有25人喪生，但受害總人數仍無法確定，原先通報的失蹤人口有500多筆資料，在各方查對後，已找到很多親友的下落，但目前仍有110份關於失踪人員的通報沒有下落。

北加州的天堂鎮被幾乎燒成一片平地，2萬7千名居民全部撤離。(圖/美聯社)

州司法部正在向該地區派出鑑視小組，他們有移動的DNA實驗室，用以辨別死者身份，希望有失踪親屬的民眾，能向鑑識小組提供遺傳物質，用以加快識別。

加州大火蔓延在公路兩側，行車非常危險。

霍納說，在某些情況下，調查人員只能收集死者的骨頭碎片，因為沒有人力物力可收殮遺體。他說：「這對我們所有人來說都很沉重又難過，尤其是那些在外面做DNA採樣的工作人員更是如此。」

霍納說，今年的大火已是有紀錄以來，加州發生過第三大致命火災。

大火已摧毀了超過6,700座建築物，幾乎火災範圍內的所有建築物都被燒毀，因此2也是加州有史以來最具破壞性的火災。

氣候是野火失控的主因，美國國家氣象局的艾力士．霍(Alex Hoon)表示，當地風速達到時速80公里，風助火勢，使蔓延速度極快，而且加州已經經歷5年的乾旱。

(中時電子報)