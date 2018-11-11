獨／周杰倫跨界外景主持 新節目明年一月首播

2018年11月11日 17:42 中時 尤嬿妮

周董昨晚受邀於購物平台晚會上獻唱。（翻攝微博）

周杰倫（周董）2010年主持中天節目《Mr. J頻道》後，近年大多擔任大陸歌唱節目導師，今年3月他在香港被捕獲和余文樂在著名冰室聊天，8月時又現身台北鬧區，與黑人等好友大啖小吃，當時便傳是為節目取景，如今答案揭曉，原來周董近期正為預計明年一月首播的新節目《周游記》到處拍攝，是他出道以來首度挑戰主持外景節目。

周董10日受邀參加大陸購物網站舉辦的晚會，除了獻唱〈鬥牛〉、〈Now You See Me〉，他在台上公布《周游記》30秒片花，影片中出現五月天、林俊傑、劉德華、蕭敬騰及余文樂等大咖藝人嘉賓，令粉絲期待；周董的魔術師好友陳冠霖隨後在IG發文宣傳《周游記》：「拍攝了將近一年，終於來了，亞洲天王周杰倫首次主持的外景節目。」而周董也在片花中透露節目內容是「沒有攻略的冒險」，既緊張又刺激。

事業忙得不可開交，周董依舊愛妻顧家，與昆凌結婚4年感情甜蜜，連11日光棍節，周董仍在IG「花式炫妻」，閃瞎粉絲；原本昆凌在自己的IG限時動態分享甜美自拍，沒想到周董截下愛妻圖片後轉發到自己的IG，對老婆笑喊「再這麼可愛試試看」！把光棍節當情人節過。

(中時 )